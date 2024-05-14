Насыщенный вторник: решающий матч за титул в АПЛ, «Спартак» без Соболева и уставший Медведев

Во вторник, 14 мая, очень яркая спортивная программа – не каждый выходной удивит подобной подборкой событий. Перенесенный матч в АПЛ может на 90% определить чемпиона и закончить гонку за топ-4, в Кубке России станет известен первый большой финалист, а на теннисном «Мастерсе» в Риме намечается сенсационный чемпион. Изучаем события по линиям.

Победят и без Соболева?

«Балтика» по качеству игры – далеко не пятнадцатая команда в РПЛ, но слишком многое было упущено в первой части чемпионата. К сожалению, сейчас подопечным Игнашевича точно нужно делать решающий выбор. Сказочный вариант с победой в Кубке или прагматичная борьба за выживание? Приоритет очевиден. У «Балтики» просто нет ресурса, чтобы сыграть три изнурительных матча за неделю, а уже в воскресенье будет выездное решающее противостояние с «Ростовом»…

Главная новость из «Спартака» – отсутствие Александра Соболева. Нападающий почувствовал недомогание. Даже без основного нападающего вопрос с фаворитом не стоит.

Владимир Слишкович все больше напоминает Курбана Бердыева. У москвичей идет по возрастающей тренд на осторожные игры: тотал меньше 1.5 проходил в пяти матчах из восьми.

Еще из любопытного: у «Балтики» в одиннадцати встречах подряд не было ничьих, а у «Спартака» в девяти случилась только раз (с ЦСКА). Шесть из восьми последних игр у «Балтики» – верховые.

«Спартак» не имеет приоритета на РПЛ, в отличной форме и с большим коэффициентом 2.00. Выбор кажется очевидным. Даже с нулевой форой на красно-белых дают 1.45.

Сыграет ли «Тоттенхэм» за «Арсенал»?

Болельщики «Арсенала» 25 лет так сильно не болели за «Тоттенхэм» – с 16 мая 1999 года. Тогда в последнем туре АПЛ «шпоры» на «Олд Траффорд» повели в счете в игре с «Манчестер Юнайтед» и оставляли надежду на чемпионство команде Арсена Венгера до последних минут. Будет ли интрига сейчас?

С турнирной точки зрения «Тоттенхэм» не имеет большой мотивации: для выхода в Лигу чемпионов нужно побеждать «Манчестер Сити» и «Шеффилд», а еще получить в подарок поражение «Астон Виллы» от немотивированного «Кристал Пэлас»

У «шпор» не хватило сил на финише сезона: до игры с «Бернли» было четыре поражения подряд, 13 пропущенных мячей и очень слабое выступление от Мэддисона.

Лондонцы – одни из лидеров сезона по матчам на тотал больше 2.5. Команда сыграла 28 верховых встреч из последних 33. У «Манчестер Сити» – шесть матчей из семи с тремя и более голами. Еще из любопытного – только одна ничья на дистанции в 28 встреч.

Букмекеры дают базовый тотал в 4 мяча на матч в Лондоне. Показатель выглядит несколько завышенным, даже с учетом статистики. Все же почти чемпионский матч, а «Тоттенхэм» наверняка не станет играть опрометчиво смело, учитывая слабую форму. Тотал меньше 4.5 за 1.50 – весьма объяснимый выбор.

Загадочный «Реал»

Чемпион Испании выходит на поле после большого праздника. Игра с «Алавесом» не имеет турнирного значения как для лидера, так и для середняка.

Соперник «Реала» – одна из самых закрытых команд Ла Лиги: 25 матчей из 35 сыграно на тотал меньше, а с четырьмя и более голами – всего пять. Кстати, последний из таких – с «Жироной» в пятницу, но зрелищные встречи – исключение для скучного середняка.

Сомнительно, что карнавал в Мадриде продолжится и на поле, учитывая прагматизм «Алавеса». Анчелотти снова даст игровое время нескольким резервистам. Тотал больше 3.5 точно не просматривается. Коэффициент на отсутствие четырех голов – 1.70.

Остались ли силы у Медведева?

На турнире в Риме точно будет чемпион с коэффициентом от 11.00, если брать линию от начала турнира. Джокович проиграл после удара бутылкой, Синнер и Алькарас копят силы, Рублев устал после Мадрида…

Медведев выдал триллер против серба Медьедовича. Жесткое расписание сильно сказывается на общих шансах россиянина. Не забудем и о том, что в Мадриде была травма.

Соперник по четвертому раунду – удобный. Счет по личным встречам с Томми Полом – 3:0. Другой вопрос, что американец свеж и в неплохой форме. Например, матч с Карацевым закрыл без единого варианта для россиянина. Сомнительно, что Медведев будет играть три сета два дня подряд на фоне отнюдь не оптимального состояния. Просматривается либо быстрая победа, либо… В общем, тотал меньше 25 геймов по коэффициенту 1.50. Ставки на Спортсе

ЦСКА может оставить «Зенит» без трофеев, у «Спартака» открылось второе дыхание. Рассказываем об интригах Кубка России

Фото: Gettyimages.ru /Catherine Ivill; Alfredo Falcone/Global Look Press