Матч за чемпионство в РПЛ: какая фора пройдет на «Зенит», что с тоталом «Краснодара». Отвечаем

Сегодня важнейший матч в битве за титул: либо «Краснодар» вернется на первое место, либо «Зенит» оторвется на +4. Либо же все останется как есть. История встреч в РПЛ полностью за действующим чемпионом: «Зенит» взял 15 побед, «Краснодар» – только три, еще семь раз сыграли вничью.

Ждем тотал больше

«Краснодару» нужна победа. Только победа, а значит яркий футбол точно ждем, да и Мурад Мусаев является приверженцем атакующего футбола. В двух полноценных сезонах под его руководством краснодарцы занимали в чемпионате второе место по результативности. Кто бы первым? Верно – «Зенит». Прошлый тур – полноценное возвращение «Краснодара» после возвращения Мусаева – впервые в нынешнем чемпионате команда забила 4 мяча, но при этом позволила «Пари НН» забить трижды. Так что оборона «Краснодара» – совсем не место силы.

Петербуржцы в последних играх особо не напрягаются. «Зениту» для набора очков хватает просто логотипа и громких имен. Но на краснодарцев настрой у гостей будет совершенно другой. Да и забивать они умеют. Тотал больше 2,5 за 1.90.

И фору «ноль»

В составе «Зенита» большая ставка делается на зимних новичков. 18-летний бразилец Педро отличился дублем против «Спартака» в Кубке (2:1), а затем забил единственный мяч в ворота «Балтики» в воскресенье (1:0). На выезде у питерского клуба лучший показатель по набранным очкам (21 балл в 11 встречах). Последний раз «Зенит» проиграл «Краснодару» в апреле 2018 года, одержав с тех пор в 11 очных встречах 7 побед. Хотите осторожности? Просто смотрим на фору «Зенита» (0) за 1.70.

И на сдачу

Тотал меньше 10,5 угловых сыграл в шести из семи последних очных матчей этих команд, в пяти домашних матчах «Краснодара», и в 12 из 14 последних матчей в общем. Для такого тренда – 1.77. Серьезно?

«Краснодар» забивает и пропускает в 11 из 12 последних очных встреч этих команд в турнире Премьер-лига. 1.84.

«Зенит» получает меньше 8,5 фолов в шести из семи последних очных встреч этих команд, на выезде в шести из семи последних матчей в РПЛ и в 9 из 10 последних матчей в РПЛ. 2.30, что и сегодня будет столько фолов.

Реплика Ильи Васильева

Невынужденная дисквалификация Вендела – огромная проблема для «Зенита». Семак не только потерял ключевого игрока, но и получил разбалансированный центр поля, из-за чего пострадает и оборона.

У Семака несколько вариантов.

Первый – Сантос. Стилистически близок к Венделу, сыгран с Клаудиньо и адаптирован к фланговым треугольникам. Но переход Дугласа в центр запустит несколько перестановок в защите – «Зенит» почти не играл в таких сочетаниях.

Второй – выход Ахметова или Коваленко. Кажется, в таком формате Ильзат – фаворит. Главный плюс: при здоровом Сантосе сохранится привычный левый фланг.

Третий – неожиданный выход Ерохина для силового давления на штрафную с первых минут.

И все уже не так безоблачно.

Раздел «Ставки» на Спортсе

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Фото: РИА Новости /Владимир Астапкович, Виталий Тимкив