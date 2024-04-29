«Валенсия» поборется с «Барсой», очные и заочные матчи за выживание в РПЛ и другие события понедельника

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В очередном раунде «Ставки дня» на Спортсе рассмотрим интересные линии на матчи чемпионатов России, Испании и Италии.

Первый матч «Факела» после ухода Ташуева

В пятницу Сергей Ташуев покинул пост главного тренера воронежского клуба «по семейным обстоятельствам» (хотя меньше месяца назад продлил контракт). «Факел» к матчу с «Сочи» подходит не в лучшем состоянии: четыре поражения подряд с общим счетом 1:8 и находится на 13-й строчке турнирной таблицы.

У «Сочи», несмотря на последнее место, дела идут лучше. В последних пяти турах команда не проиграла четыре раза: в одном из матчей даже обыграли «Спартак» и приговорили Гильермо Абаскаля (1:0).

В пяти из шести последних матчах с участием «Факела» не происходил обмен голами. Обе команды забьют – Нет дают за 1.71. Воронежцы не забивали в четырех из пяти последних турах. ИТ «Факела» меньше 1 мяча идет за 1.48.

Разобранная «Барса» примет «Валенсию»

«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов, в класико неделю назад проиграла «Реалу», в чемпионате идет на третьем месте. Вряд ли у парней Хави есть позитивный настрой, однако нужно реабилитироваться перед своими болельщиками и набрать три очка.

Тем не менее не стоит недооценивать «Валенсию». Команда не проиграла в шести из восьми предыдущих игр. В первом круге «летучие мыши» сыграли вничью с каталонцами (1:1).

Победа «Валенсии» с форой +1.5 гола идет за 1.87, можно рискнуть с форой +1 – 2.26.

Удастся ли «Кальяри» прервать серию гостевых поражений?

«Дженоа» идет на 12-м месте в таблице. Команда спокойно доигрывает чемпионат и не волнуется по поводу вылета в Серию Б.

Положение «Кальяри» не такое радужное. От зоны вылета «красно-синих» отделяют четыре очка. Кроме этого, команда плохо играет на выезде. В последних десяти гостевых матчах одержана только одна победа.

Однако «Дженоа» ни за что не борется, а для «Кальяри» терять очки терять очки на финише сезона – плохая идея.

«Кальяри» не проиграет идет за 1.62.

«Ростов» прервет неудачную серию против «Оренбурга»

«Ростов» в трех последних матчах не обыгрывал «Оренбург» (2 ничьих и 1 поражение). При этом «желто-синие» – лучшая команда РПЛ в 2024 году (16 очков в 7 матчах). «Оренбург» же слабо провел последние встречи, допустив много ошибок в защите.

Валерий Карпин в домашних матчах предпочитает атакующую схему, поэтому победа «Ростова» с ТБ1.5 за 2.50 – отличный вариант.

Ставки на Спортсе

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Фото: РИА Новости /Виталий Тимкив; Ivan Terron/Keystone Press Agency/Global Look Press ; fcorenburg.ru