Как «Зенит» сыграет с «Краснодаром» без Вендела? Изучаем варианты Семака

Сантос? Ахметов? Коваленко? Ерохин?!

Вендел пропустит важнейший матч с «Краснодаром» из-за перебора желтых карточек. Лидер «Зенита» грубо влетел в правого латераля «Балтики» Юрия Ковалева – и невынужденно сфолил на чужой половине поля. Дисквалификация Вендела – катастрофа для «Зенита».

Как Сергей Семак заменит бразильца? Илья Васильев разобрал основные варианты.

«Зенит» без Вендела страдал в начале сезона и мучился со «Спартаком» в Кубке

«Зенит» с Венделом и без – две разные команды. Вот два доказательства:

1. В начале сезона Сергей Семак остался без Вендела, Далера Кузяева и Малкома, но сохранил 4-3-3: Вильмар Барриос логично остался опорником, Клаудиньо стал левой восьмеркой, а в правом полуфланге пробовали Ду Кейроса и Дмитрия Васильева.

Клаудиньо не заменил Вендела: он слабее в глубинном продвижении и силовом дриблинге под прессингом, полезнее на чужой половине. Плюс без Вендела (и с Клаудиньо в неоптимальной роли) проседала позиция правой восьмерки:

● В Суперкубке «Зенит» перестроился на 4-4-2: Ду Кейрос вышел в паре с Барриосом, а Клаудиньо сыграл слева. Команда Семака стерильно владела мячом и атаковала через забросы Дугласа Сантоса и Роберта Ренана: нанесла всего 3 удара (0 – из штрафной) и проиграла ЦСКА по моментам.

● С «Пари НН» (2:0) и «Ростовом» (1:1) правой восьмеркой вышел Александр Ерохин. Он помогал Матео Кассьерре в штрафной, но «Зенит» так терял дополнительного игрока для владения (особенно сказывалось против команды Валерия Карпина), из-за чего Клаудиньо разрывался и терял в качестве. После двух туров «Зенит» шел 15-м по xG и нанес всего 7 ударов из-за штрафной без учета стандартов («Нижний» почти весь второй тайм играл в меньшинстве).

● Вендел вернулся во втором тайме против «Динамо» (2:3). И моментально наладил контроль: открывался слева и справа, удерживал мяч, умно двигался и придумал гол Ивана Сергеева. Упростив распределение ролей в полузащите, Вендел разорвал «Спартак» (3:1), «Урал» (4:0) и «Рубин» (3:0), а «Зенит» стал спокойнее и вернулся в чемпионскую гонку.

2. «Зенит» провалил первый тайм против «Спартака» в Кубке России. Семак выпустил Барриоса и Ильзата Ахметова (ближайшего дублера Клаудиньо и Вендела) в опорной зоне: мяч в середине вообще не задерживался, «Зенит» нанес всего 1 удар из штрафной, а «Спартак» владел инициативой.

Но переход с 3-4-3 на 4-3-3 вместе с выходом Вендела изменили игру: «Зенит» забрал мяч, прижал «Спартак» контролем, заиграл между линиями и организовывал перегрузы слева и справа. В итоге Вендел поучаствовал в каждом голе и зажег Педро.

Сантос – основной на замену Венделу. И есть сюрприз с Ерохиным

Кто же заменит Вендела? Вот наиболее логичные варианты:

1. Сантос. Один из самых универсальных игроков Семака. За пять сезонов сыграл практически везде : на всех позициях в защите (кроме правого центрального), выходил опорным полузащитником и восьмеркой.

Сантос преображает левый фланг «Зенита»: выходит из-под прессинга с помощью проникающих передач, дриблинга и забросов, вовлечен во фланговые треугольники и высоко подключается ради кроссов. Часть тактического диапазона может перенести в середину : устойчив под прессингом, креативен и будет комбинировать с левым защитником и вингером.

Но перевод Сантоса запустит перестановки в защите. Есть два варианта:

● Алип – Нино – Эракович – Караваев. Так «Зенит» сыграл против «Балтики» (1:0). Нуралы надежен в защите и неплохо смотрелся впереди: аккуратно подыгрывал, включал силовой дриблинг, а партнеры останутся на привычных местах. Плюс никаких проблем с лимитом;

● Караваев – Нино – Родригао – Эракович. Семак использовал это сочетание во втором тайме со «Спартаком» и заканчивал с «Балтикой». Центр обороны – надежный, но без совместного тонуса. Благодаря Эраковичу возможен ситуативный переход на трех центральных.

Потенциальный минус – правоногий Караваев на левом фланге. Вячеслав универсален и готов закрыть левый край, но так «Зенит» ограничит себя при владении и розыгрышах от ворот (оптимальнее Алип из-за левой ноги).

Все зависит от готовности Сантоса: Дуглас пропустил «Спартак» и «Балтику», но вернулся перед «Краснодаром». Скорее всего, Семак на него рассчитывает.

2. Ахметов. Семак рассматривает Ильзата в центр поля: играл в середине на сборах и против «Спартака». Визуально Ахметов не тянет оборону, зато умеет играть между линиями и врубать дриблинг. Плюс против «Спартака» именно Ахметов вышел вместе с Барриосом, а не Коваленко. Но Ахметов – не самая качественная альтернатива Венделу : не так энергичен, дает меньше остроты и давно не играл в центре поля на постоянной основе (в «Краснодаре» – игрок фланга).

3. Коваленко. Стилистически близок к Венделу: под прессингом мыслит на несколько шагов вперед и умело комбинирует в глубине. Но оба аргумента относятся к отрезку в Самаре: Александр сыграл всего 37 минут в РПЛ-2023/24, еще ни разу не появился в РПЛ-2024, а со «Спартаком» и вовсе вышел справа в атаке. В перспективе сильнее Ахметова, но прямо сейчас Семак ему не доверяет.

4. Ерохин. На первый взгляд, спорная идея: почти не играет, минимально задействован в центре полузащиты и негативно влияет на контроль. Но его подключения могут раскрыть Кассьерру (один мяч за четыре игры). Матео провел мощную осень в паре с партнерами: в начале сезона Ерохин перегружал штрафную (три гола в двух турах), затем – Сергеев.

5. Васильев. Выход 19-летнего полузащитника в старте невозможен : весной в РПЛ сыграл всего одну минуту после тяжелой травмы, получится перебор неопытной молодежи в чемпионском матче (держим в уме 18-летнего Педро).

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Невынужденная дисквалификация Вендела – огромная проблема для «Зенита». Семак не только потерял ключевого игрока, но и получил разбалансированный центр поля, из-за чего пострадает и оборона.

У Семака несколько вариантов.

Первый – Сантос. Стилистически близок к Венделу, сыгран с Клаудиньо и адаптирован к фланговым треугольникам. Но переход Дугласа в центр запустит несколько перестановок в защите – «Зенит» почти не играл в таких сочетаниях.

Второй – выход Ахметова или Коваленко. Кажется, в таком формате Ильзат – фаворит. Главный плюс: при здоровом Сантосе сохранится привычный левый фланг.

Третий – неожиданный выход Ерохина для силового давления на штрафную с первых минут.

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Фото: РИА Новости /Алексей Даничев, Александр Гальперин, Александр Вильф