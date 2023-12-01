Гигантские кэфы на «Зенит» и «Тоттенхэм», переоцененный «Спартак» и живучий тренд на «Атлетико» в воскресенье

Раздел «Ставки» на Sports.ru пробежался по всем матчам сегодня и нашел трюфели среди линий. И да, про «Спартак» тоже не забыли.

Выше «двойки»?

«Локомотив» примет «Зенит» в 17-м туре чемпионата России. Из-за дисквалификации матч пропустит главный тренер москвичей Михаил Галактионов и капитан команды Дмитрий Баринов.

Букмекеры не считают «Зенит» явным фаворитом. На победу петербуржцев можно поставить за 2.15, на «Локомотив» – за 3.50. Ничья оценивается в 3.70.

Три месяца без побед

«Ахмат» и «Спартак» встретятся в рамках 17-го тура РПЛ. Клуб из Грозного проиграл в 6 из 8 последних матчей. Последняя победа случилась три месяца назад – 2 сентября в игре с «Уралом» (1:0).

«Спартак» идет фаворитом матча в Грозном за 2.35. На победу хозяев дают 3.10, на ничью – 3.60.

Верните мой 2006-й

«Барселона» примет «Атлетико» в рамках 15-го тура Примеры. Мадридский клуб не побеждает «Барсу» на выезде с 2006-го. В том году наставник «Атлетико» Диего Симеоне только начал тренерскую карьеру.

«Барселона» – букмекерский фаворит за 2.07. Поставить на победу «Атлетико» можно за 3.70, на ничью – с таким же коэффициентом.

Пришпорят?

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» встретятся в 14-м туре АПЛ. В 3 из 4 последних личных встреч победил лондонский клуб. Дважды «Тоттенхэм» победил со счетом 1:0. «Ман Сити» – явный фаворит сегодняшней игры с коэффициентом 1.29. На ничью дают 6.70, на победу «Тоттенхэма» – 10.50.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press