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Откуда такой шум вокруг «Пари НН» – «Урал»? Есть признаки странного матча?

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Перед матчем 17-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Уралом» полыхнуло.

Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на инсайдера Ивана Карпова, рефери Евгения Турбина подозревают в получении 5 миллионов рублей одним из его близких для того, чтобы помочь «Уралу» победить.

Затем Дмитрий Шнякин сообщил, что коэффициент на «Урал» резко упал – с 3.50 до 2.90 за сутки. 

Раздел «Ставки» на Sports.ru проверил движение линий.

Странных изменений коэффициентов нет

● Утром на победу «Урала» давали в районе 2.85 – 2.91, на «Пари НН» – 2.51 – 2.55. Коэффициенты менялись постепенно, какого-то серьезного скачка не заметно, если проследить за линией. За несколько часов до игры – на «Пари» дают 2.95, на «Урал» – 2.85. При этом никаких 3.50, как писал комментатор Дмитрий Шнякин, не замечено.

● Похожее движение было и в домашней игре с «Балтикой» (0:0). На «Пари НН» стартовало с 2.44 и дошло до 2.77, на «Балтику» – с 2.90 до 3.11.

● Или в матче с «Сочи» – подъем от 2.47 до 2.66 на хозяев. 

● А теперь стоит пояснить, что такие движения перед матчем не редкость – объявили стартовый состав, пошел дождь или снег, кто-то поверил в победу команды, загрузив крупную сумму. Аналитики обязаны реагировать на движение ставок и менять коэффициенты. Так уж заведено.

●  И последнее. У «Урала» при Турбине всего три поражения в 19 матчах во всех турнирах, в РПЛ – лишь одно. Логично, что кэфы может поштормить.

Ранее Турбина отстраняли от судейства. За что?

Иван Карпов в телеграм-канале написал:

«Не верю, что отстраненный на целый 2021 год судья так глупо подставится – да и законных доказательств этому нет. Однако один из букмекеров бьет тревогу».

И правда, выглядит странно.

Евгения Турбина отстранили на весь 2021-й, но в феврале 2023 рефери отправился на сборы судей. «Руководство судейского комитета РФС приняло решение дать шанс Турбину и надеется, что он его использует», – сообщил тогда источник в РФС, добавив, что работа Турбина в качестве видеоассистента оставляет хорошее впечатление.

Дисквалификация Турбина случилась в октябре 2020-го. Сначала под подозрение попала игра «Сочи» – «Ростов» (4:2). Тогда он удалил Матиаса Норманна и Валерия Карпина. После игры случился скандал, и Ашот Хачатурянц раскритиковал работу рефери, посчитав, что «арбитр потерял контроль над игрой». Однако через полторы недели эксперты РФС, изучив спорные эпизоды, пришли к выводу, что все решения оказались правильными.

В конце того же месяца арбитр оказался в центре другого скандала. Во время матча ФНЛ «Чертаново» – «Чайка» (1:2) он не поставил пенальти в нескольких спорных эпизодах. После матча эксперты РФС пришли к выводу, что Турбин дважды ошибочно не назначил пенальти в ворота «Чертаново». Однако через некоторое время он продолжить судить матчи ФНЛ, а перед стартом сезона-2023/24 вернулся в обойму судей.

После шумихи перед игрой в Нижнем Новгороде на матч выехал глава ЭСК РФС Павел Каманцев, чтобы, как пишет Карпов, лично проследить за ситуацией вокруг Турбина. 

«РФС на системной основе взаимодействует с букмекерскими компаниями в целях защиты честной игры.

На текущий момент мы не получали информацию о подозрительных ставках и иной информации от букмекеров относительно матча «Пари НН» – «Урал», – сообщили Sports.ru в службе коммуникаций РФС.

Коллеги из «Легалбет» верно подметили, что одна из причин поездки Каманцева вообще никак не связана с «подозрительными ставками» –нужно вручить Турбину памятную футболку за 100 игр в РПЛ; ассистенту Усачеву — за 150 игр; лично поприсутствовать на дебюте Екатерины Курочкиной в качестве ассистента. 

Турбин не отстранен, а коэффициенты в норме.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Близкому судьи Турбина дали 5 млн рублей перед матчем «Пари НН» – «Урал» (Иван Карпов)

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Александр Вильф

7 комментариев
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Странные подозрени. Урал бы никогда на такое не пошёл. Чистейшая команда.
+43
-9
+34
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Одна из команд даже имеет название букмекера. Никогда бы не подумал, что тут может быть что-то не чисто, да ещё и реф с блюстящей репутацией.
+17
-1
+16
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Ответ МТБ
Странные подозрени. Урал бы никогда на такое не пошёл. Чистейшая команда.
Ахмат(Терек) подтвердят)
+12
-2
+10
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в ЛЧ судьи регулярно не ставят "железные" пенальти и ставят странные. По этой логике все они "заряжены". Шнякин снова подтвердил что он балабол!
+4
-2
+2
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