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Резкие изменения в трендах за год: пенальти «Ростова», первые таймы «Челси», сухие матчи «Барселоны», выезды «Марселя»

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Футбольному сезону в Европе остался еще месяц, определенные тренды уже можно вывести у команд, а еще интереснее – сравнить с прошлогодними. У кого какой перекос и в чем?

Выявим самые главные изменения в топ-5 лигах и РПЛ за год, а потом обновим по окончании сезона. Везде обозначим коротко для легкого усвоения.

РПЛ: «Краснодар» стал лучшим дома, «Оренбург» завял в первом тайме, уменьшилось число пенальти

● «Ростов» пробил 15 пенальти в прошлом сезоне, сейчас – шесть. У «Спартака» и «Динамо» тоже заметно меньше – было целых 23 на двоих, а теперь – всего пять.

● «Ахмат» был одной из самых верховых команд сезона – 21 из 30. А стал одной из самых низовых: верхов пока всего 12 за пять туров до конца.

● «Краснодар» был всего шестым по домашним играм и выиграл чуть больше половины – восемь из 15. А сейчас он – лучший в РПЛ на своем поле: 10 побед в 13 играх.

● У «Оренбурга» не было такого серьезного расслоения по таймам – из 58 голов забил 30 (это 52%) до перерыва год назад. Сейчас – всего пять мячей из 28 за первый тайм (и это 18%).

● В том сезоне «Урал» не слишком блистал во вторых таймах, но выиграл восемь из них, а почти две трети голов забил в последние полчаса. Сейчас это худшая команда РПЛ во вторых таймах всего с тремя победами в них.

● «Пари НН» забивал почти все голы после перерыва – 26 из 33 (это 79%), а сейчас на этом отрезке у него только десять из 24 (это 42%). Нижегородцы стали предпоследней командой РПЛ по игре во вторых таймах.

АПЛ: в чем-то есть прогресс у «Челси» – например, в первых таймах

● В Англии мало интересных перекосов, но угловые «Ньюкасла» заслуживают внимания: эта команда была лучшей по ним (7,11 в среднем), а сейчас идет только 12-й (4,85 за матч).

● «Челси» гораздо чаще проигрывал в первых таймах – целых 12 раз, а хуже него до перерыва играло только шесть команд. Сейчас у «Челси» только четыре проигранных первых тайма, а лучше него до перерыва выглядят только четыре клуба.

● «Борнмут» реже всех забивал в АПЛ, если брать количество матчей – их было сразу 18 без голов. Сейчас – в три раза меньше (только шесть), результат точно улучшился – осталось всего четыре игры.

Бундеслига: «Бавария» больше не начинает круто (а «Байер» – да!), «Кельн» перестал забивать, «Штутгарт» – пропускать

● «Бавария» увереннее выглядела в первых таймах – выиграла их 26, отсюда и не слишком яркое выступление после перерыва – как правило, выполняли задачу раньше. Сейчас победных первых таймов гораздо меньше – только 16.

● «Унион» пропускал дома всего 11 голов из 38 (это 29%). Сейчас – поровну, 25 из 50 (50%). А у «Штутгарта» было только два сухих матча, а будет минимум десять – столько уже сейчас плюс впереди еще четыре тура.

● Еще о голах – очень сбавил «Кельн». В прошлом сезоне было 49 забитых мячей, сейчас – даже меньше половины (23).

● «Майнц» – одна из четырех команд топ-5 лиг (наряду с «Кадисом», «Гранадой» и «Фрозиноне»), еще ни разу не побеждавших на выезде. А год назад побед в гостях было сразу шесть.

● Ну и как же обойтись без «Байера»: в первом тайме он выигрывал 11 раз, а сейчас – уже 19. А во втором был 12 побед, сейчас – уже 21, и это не предел.

Ла Лига: «Барселона» перестала играть всухую, а у «Валенсии» грандиозное падение по угловым

● «Барселона» пропускала в прошлом сезоне всего в 12 играх – сразу 26 сухих матчей! Сейчас – всего 14. Но еще можно довести их количество хотя бы до 20.

● Лучшей командой вторых таймов был «Вильярреал» – выиграл сразу 21. Сейчас тоже неплохо с этим показателем – пятое место, но путь до лидирующего «Реала» – гигантский: только 11 побед против его 25.

● Конечно, как не упомянуть «Жирону». У нее было всего четыре сухих матча в прошлом сезоне. Сейчас – уже десять, и еще играть шесть туров.

● «Валенсия» уступала только трем командам по среднему количеству угловых – 5,95. А теперь она подает их реже всех! Показатель – 3,19.

Италия: «Наполи» трещит до перерыва, «Лацио» стал больше пропускать, «Удинезе» не опасен дома

● «Наполи» в чемпионском сезоне удивлял мощнейшей игрой в первых таймах. Потом статистика подпортилась, но все равно было лишь три проигранных тайма. Сейчас таких у «Наполи» уже девять. А сезон еще не закончен.

● «Лацио» по сухим матчам рулил впереди всех, сыграл таких аж 21! В этом сезоне пока набрал только 11.

● «Торино» прекрасен: в прошлом сезоне выиграл 15 первых таймов, в этом – только семь, но тогда проиграл целых 11, а сколько сейчас? Всего два!

● «Удинезе» набрал 27 очков дома, сейчас у него их лишь 12 всего с одной победой, а матча осталось всего два – против «Наполи» и «Эмполи». У «Салернитаны» похожий пример – было 27 домашних очков, а теперь их только восемь, в расписании остались «Аталанта» и «Верона».

Франция: «Ланс» гораздо хуже выглядит дома, «Марсель» резко неудачно заиграл в гостях

● В Лиге 1 было 38 туров, сейчас – 34. «Клермон» в прошлом сезоне забил в 28 матчах, сейчас – всего в 16. Даже по среднему значению дотянуть до прошлого сезона не удастся.

● «Ланс» красиво рулил дома, выиграв 17 матчей из 19. В этом сезоне так не получается – только восемь побед в 15 играх. Остаются встречи с «Лорьяном» и «Монпелье».

● И снова об удивительном «Марселе» – в прошлом сезоне по играм в гостях он уступал только «ПСЖ», набрав 39 очков и выиграв 12 матчей из 19. Сейчас – всего 11 очков и лишь две победы в 15 играх! Причем меньше «Марселя» в гостевых матчах Лиги 1 никто очков не набрал.

Может, Далер Кузяев еще больше испортит статистику – в последнем туре «Марсель» отправится в гости к «Гавру».

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Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Globallook Press/Global Look Press; Gettyimages.ru/Justin Setterfield, Florencia Tan Jun; РИА Новости/Сергей Бобылев

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