Наконец-то дерби ЦСКА и «Спартака»: индивидуальный тотал, обе забьют и реплика Мостового!

Кто-то еще ждет выходных? ЦСКА принимает «Спартак» посреди недели – матч ничего не решает в чемпионской гонке, слишком велик отрыв «Зенита» и «Краснодара», но это дерби! Тут важна только победа. разбираемся в линиях и трендах на главный матч недели.

Небольшим фаворитом выступают хозяева, на ЦСКА – 2.65, «Спартак» – 2.95, ничья – 3.35. У ЦСКА в прошлом туре прервалась пятиматчевая беспроигрышная серия в РПЛ (2 победы, 3 ничьи). Открыли счет в матче с «Ахматом» – проиграли со счетом 1:2. Итог – шестое место.

Из трендов «армейцев»:

Оба соперника отличались в 5 из 6 последних игр ЦСКА в Премьер-лиге. 1.61, что и сегодня забьют.

На своем поле команда не уступила в 17 из 19 предыдущих матчей в РПЛ (13 побед, 4 ничьи). ЦСКА не проиграет за 1.48.

«Армейцы» пропускали в 5 из 6 последних домашних встреч в чемпионате. «Спартак» забьет за 1.62.

Слишкович удачно дебютировал в РПЛ у руля «Спартака». В прошлом туре в гостях разгромили «Ростов» со счетом 5:1 – пять голов на выезде команда в последний раз забивала еще в 2012 году. В турнирной таблице клуб поднялся на 4-е место. Из трендов:

«Спартак» не проиграл в 5 из 7 последних поединков в РПЛ (3 победы, 2 ничьи). За 1.59 не проиграют.

Команда забивала в 5 из 7 предыдущих выездных игр в Премьер-лиге. 1.62 – забьют.

Команда пропускает в 22 из 24 последних гостевых встреч в чемпионате. 1.46, что ЦСКА забьет.

Логичным выглядит ИТБ 1,5 «Спартака» за 2.35. Перед игрой Валерий Непомнящий высказался об Александре Соболеве. Считает, что тот играет ниже своих возможностей:

«Обидно за него! Этот парень мог бы блистать, как Дзюба в его лучшие годы в «Зените», когда Артем чувствовал себя комфортно. А Соболев этого комфорта не ощущает. Почему? Тренер должен дать ему почувствовать, что верит в него. У Соболева как у футболиста есть все необходимые качества. Абсолютно все! Умеет забивать, есть голевое чутье, навязывает борьбу, способен выдать хороший, обостряющий пас, есть спортивное нахальство».

На гол Соболева дают 3.75.

Известный эксперт Александр Мостовой тоже дал прогноз на дерби у наших друзей из Legalbet. Осторожно, и тут без Абаскаля не обошлось:

«Две недели назад, когда у «Спартака» был Абаскаль, я бы уверенно сказал, что ЦСКА победит. Сейчас же уверен в успехе красно-белых: наконец-таки убрали постороннего человека из клуба. Глобально ничего в «Спартаке» не поменялось: тот же состав, то же умение ловить соперника на ошибках, те же привозы вратарей противников. К тому же команда должна быть на эмоциональном подъеме: победить «Ростов» Карпина на выезде со счетом 5:1 — дорогого стоит.

У ЦСКА удалились в прошлом матче 2 ведущих защитника, поэтому его оборона будет обескровлена, чем «Спартак» воспользуется. Предположу, что в этой игре может быть 2:1 или 3:1 в пользу красно-белых».

«Спартак» с форой (0) – 1.97.

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Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов