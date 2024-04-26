Удивляемся евросезону: «Вилла», «Болонья», «Жирона» и «Брест» мчатся в ЛЧ, «Андерлехта» и «Краснодар» бьются за титулы

Примерно через месяц завершится футбольный сезон-2023/24 во многих странах Европы. Уже ясно, что в Лиге чемпионов появятся новые имена, но и в нетоповых соревнованиях тоже готовятся неожиданности.

«Астон Вилла» в Лиге чемпионов – это реально, и букмекеры согласны

Унаи Эмери творит чудеса, но задача еще не выполнена. По потерянным «Вилла» и «Тоттенхэм» вообще идут вровень. По факту – «Вилла» впереди на шесть очков, у конкурента – на две игры больше.

С марта у парней Эмери осечек стало побольше – только три победы в последних семи играх, да и календарь не слишком благоприятный – еще играть против «Челси», «Брайтона», «Ливерпуля» и «Кристал Пэлас».

Но коэффициент на место «Виллы» в топ-4 – 1.28, а на «Тоттенхэм» – 3.70.

«Астон Вилла» выигрывала Кубок чемпионов в 1982 году, но никогда не играла в ЛЧ. В эпоху АПЛ она дважды поднималась выше пятого места, но тогда не было больших квот для ЛЧ.

«Болонья» тоже дебютирует в ЛЧ – почти решенный вопрос

Удержаться ей надо даже не в топ-4, а в топ-5 – именно первые пять команд чемпионата Италии отправятся в ЛЧ. У «Болоньи» – плюс восемь от идущей шестой «Аталанты», но на игру больше. В календаре – «Наполи», «Ювентус» и середняки. У «Аталанты» календарь попроще, но есть «Рома» и занятость в полуфинале ЛЕ.

«Болонья» шикарна с февраля – только трижды потеряла очки за последние 12 матчей. Если останется в четверке – сыграет коэффициент 1.28. Но, повторимся, для ЛЧ можно занять и пятую строчку.

«Болонья» в своей истории только однажды играла в Кубке чемпионов – и сразу же вылетела в 1965 году от «Андерлехта». Да и в еврокубках ее последний раз видели совсем давно – в 2002 году в Кубке Интертото (в финале вылетела от «Фулхэма»), в 2000-м – в Кубке УЕФА (тогда прошла «Зенит», но уступила «Галатасараю»).

«Жирона» – в ЛЧ, примите как факт

Факту помешает только чудо: до конца шесть туров, запас перед пятым местом – в десять очков. Даже нет смысла изучать календарь. Букмекеры тоже так думают, оставляя 1.01 на попадание «Жироны» в топ-4.

«Жирона» никогда не играла не то что в ЛЧ – в еврокубках вообще. У нее это лишь четвертый сезон в Ла Лиге – и какой успех.

«Брест» тоже летит в ЛЧ – очень близок к турниру, но надо побороться за группу

Во Франции со следующего сезона первые три команды попадают в ЛЧ напрямую, четвертая пробивается через квалификацию. «Брест» – третий, опережая «Лилль» (на четвертом) на очко и «Ниццу» (на пятом) – на пять. До конца – четыре тура.

«Брест» на ноябрьскую международную паузу уходил восьмым в девяти очках от тройки, а потом выдал 13-матчевую беспроигрышную серию. Календарь не слишком сложный, так что решить задачу попадания в тройку – вполне по силам. А остаться в четверке едва ли что-то помешает – 1.07 дают и букмекеры.

«Брест» вообще никогда не играл в еврокубках в своей истории. Теперь, похоже, история начнется прямо с ЛЧ.

«Штутгарт» тоже в ЛЧ, хотя прошлым летом чуть не вылетел из Бундеслиги

Тогда команда рухнула в стыки, но справилась с «Гамбургом». А теперь – третья в лиге, имея запас в шесть очков от пятого места за четыре тура до конца. Правда, календарь не самый легкий – впереди еще «Байер» и «Бавария», а также любители поиграть весело – «Аугсбург» и «Боруссия» М.

«Штутгарт» уже со старта выдал нечто выдающееся – 5:0, 1:5, 5:0. И из первых 13 матчей выиграл десять. Еще один крутой отрезок – с конца января по апрель, где уместились девять побед в 11 матчах.

Теперь дают всего 1.04 на попадание «Штутгарту» в четверку. Очевидно, что попадание команды в ЛЧ – уже почти решенное дело.

«Штутгарт» там не был с 2010-го, а в еврокубках не появлялся с 2013-го, когда не попал в группу ЛЕ, проиграв «Риеке».

«Краснодар» может стать чемпионом впервые в истории – да, шансы пока есть

Пять туров до конца, расстояние – в одно очко до «Зенита», календарь примерно схожий. Подробнее – обсуждали здесь . С Владимиром Ивичем шансы смотрелись более реальными, но после прихода Мурада Мусаева – просто факт – три победы в четырех играх. Правда, было и поражение – как раз от «Зенита».

Букмекеры, впрочем, совершенно не верят в титул – 3.55 против всего 1.33 у «Зенита».

«Андерлехт» не был чемпионом с 2017-го – а теперь рвется к титулу

Догнать «Андерлехт» по чемпионствам в Бельгии еще долго не будет никому под силу – 34 против 18 у «Брюгге». Но с 2017-го рекордсмен не побеждает, а в прошлом сезоне вообще финишировал 11-м.

Сейчас в плей-офф раунде осталось пять туров, «Андерлехт» пока первый, опережая «Брюгге» на два очка и «Юнион» – на три.

В марте на «Юнион» давали 1.25, а на «Андерлехт» – 3.75. Сейчас уже «Андерлехт» котируется за 2.25, «Брюгге» – за 2.63, а «Юнион» – за 5.00.

ФКСБ выиграет титул впервые почти за десять лет

И за четыре тура до конца команда впереди на девять очков, так что вопрос с чемпионством уже практически решен. Помог этому крутой четырехмесячный отрезок с 12 победами в 15 играх. Первым ФКСБ не был с 2015 года.

В марте на его чемпионство давали 1.44.

«Риека» пытается помешать 18-му титулу «Динамо» за последние 19 сезонов

Единственным клубом Хорватии, который однажды не позволил «Динамо» выиграть чемпионат в предыдущих 18 сезонах была как раз «Риека».

Сейчас за пять туров до конца она лидирует с преимуществом над «Динамо» в два очка. И впереди игра с ним на своем поле 5 мая.

Ждать ли «Риеку» в ЛЧ? Последний раз она играла там в 2017 году и уступила «Олимпиакосу» в раунде плей-офф.

«Ягеллония» станет лучшей в Польше впервые в истории?

Из титулов у нее только Кубок и Суперкубок страны в 2010-м. За пять туров до конца она опережает конкурентов на четыре очка.

Очень хороший запас по очкам она обеспечила себе в октябре – тогда победила восемь раз в 11 играх. На чемпионство «Ягеллонии» сейчас дают 1.67, победы «Шленска» и «Леха» оцениваются не выше 3.50.

Попадут ли в еврокубки через Кубок «Кайзерслаутерн», «Висла» и клуб из второй румынской лиги?

Здесь – короткой строкой о тех командах, которые неожиданно могут заявиться в Лигу Европы, если выиграют домашний Кубок.

● «Кайзерслаутерн» сыграет с «Байером» 25 мая в финале Кубка Германии. Фаворит финала, конечно, однозначен – 1.07 на «Байер».

В сезоне-1998/99 «Кайзерслаутерн» добрался до четвертьфинала ЛЧ, а через два года дошел до полуфинала Кубка УЕФА, но потом скатился – и сейчас играет во второй Бундеслиге.

● В венгерском финале Кубка против «Ференцвароша» сыграет «Пакш», который в еврокубках вообще появлялся лишь однажды – в сезоне-2011/12 в ЛЕ (прошел два раунда, но уступил «Хартсу»). Но у «Пакша» хороший шанс сыграть и в ЛК, даже если проиграет в Кубке – сейчас идет третьим в чемпионате.

● В финале Кубка Польши встретятся «Погонь» и «Висла». Краковский клуб часто играл в еврокубках в 2000-х, но последний раз его там видели в 2012-м – вылетел в 1/16 финала от «Стандарда» в ЛЕ.

● От Румынии точно сыграет команда, которую в ЛЕ не ждали. Или «Оцелул», который с момента шести поражений в шести матчах группы ЛЧ в 2012-м больше не заходил в еврокубки, или «Корвинул», который единственный раз участвовал в международных турнирах только в 1982 году, а в прошлом сезоне еще играл в третьей лиге.

Но если новые или забытые имена в ЛЕ все-таки выглядят не так ярко, то очень похоже, что ЛЧ наполнится большой порцией новичков. Спасибо за это топ-5 лигам.

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Фото: Gettyimages.ru /Michael Steele, Alex Caparros; РИА Новости /Виталий Тимкив; nk-rijeka.hr ; wislakrakow.com