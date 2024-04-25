АПЛ и НХЛ в одном месте! Это ваша Ставка дня

Сегодня в Ставке дня сразу два матча Кубка Стэнли и «Сити», рвущийся к очередному чемпионству.

Опасные пляжники

Команда Роберто Де Дзерби опасна дома – в этом сезоне проиграли только в двух поединках в АПЛ. Помимо этого, команда в 15 домашних матчах текущего чемпионата всего четыре раза пропускала более одного мяча. Также «Брайтон» еще сохраняет шансы на попадание в еврокубки.

«Манчестер Сити» будет тяжело, но мотивация сильнее. Даже ничья равноценна поражению. Календарь у команды довольно неплохой, в то же время 4 из 6 игр придется провести на выезде. А вот в гостях манкунианцы в этом розыгрыше уступили трижды и только в 6 из 15 поединков в АПЛ побеждали с разницей больше чем в один гол. В первом круге, кстати, команда Хосепа Гвардиолы ограничилась скромной победой над «Брайтоном» со счетом 2:1.

«Брайтон» с форой (+1,5) за 1.63.

Молниеносная игра

Играя в плей-офф на выезде, «Тампа» была близка к победе и дважды уступила сопернику всего в одну шайбу. Во втором матче чуть не случился камбэк, но Сергей Бобровский потащил.

Дома все гораздо убедительнее: команда не уступила в основное время в 7 из 9 последних матчей в НХЛ (6 побед, 1 ничья). «Флорида» при этом неудачно сыграла в концовке регулярного чемпионата в гостях и уступила в 5 из 7 предыдущих поединков в лиге (1 в ОТ, 1 по буллитам). Да и «Тампа» дома не проигрывала «Флориде» по итогам трех периодов в 6 из 10 последних личных встреч в НХЛ. «Тампа-Бэй Лайтнинг» с форой (0) за 1.90.

Ураганный хоккей

У «Каролины» мощная глубина состава: если в первом матче тащили одни, то во втором на первый план вышли другие игроки, при этом оба раза команда осталась в плюсе. В атаке команда играет убедительно и забрасывала как минимум 3 шайбы в основное время на протяжении 8 последних поединков в НХЛ. Кроме того, в текущем сезоне подопечные Патрика Руа на своем льду оба раза пропускали от «Каролины» не меньше 3 шайб по итогам 60 минут. Думаю гости сохранят результативность со своей стороны и в ближайшем матче, тем более что в текущей серии в ворота «Айлендерс» команда не забивала меньше трех раз.

«Каролина Харрикейнз» ИТБ 2,5 за 1.60.

Ставки на Спортсе

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Фото: Gettyimages.ru /Naomi Baker