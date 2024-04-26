Пятничный топ-5 для ставок: успешный «Реал», голевой «Хоффенхайм» и вторые таймы в главных лигах

Готовимся к жарким выходным через матчи в топ-лигах. Вывески не очень мощные, но зато в Испании есть «Реал».

«Реал» не проиграет «Сосьедаду» в гостях

Из 16 гостевых матчей «Реал» выиграл 11, а «Реал Сосьедад» дома не слишком успешен – всего девятый в списке лишь с шестью победами. Большое значение имеет и длинная беспроигрышная серия лидера – 26 матчей!

Фора +0.25 на «Реал» предлагается за 1.62, есть и нулевая – за 1.90.

«Фрозиноне» превзойдет «Салернитану» после перерыва

«Фрозиноне» играет дома – и это ей дается лучше, чем на выезде, где она выступает хуже всех. «Салернитана» же – худшая в любом из таймов в Серии А, а ее соперник получше играет после перерыва.

Победа «Фрозиноне» во втором тайме оценена в 1.75. Но лучше перед этим вариантом в целом посмотреть, как будет складываться игра.

«Хоффенхайм» забьет «Бохуму», но когда?

Матч «Бохум» – «Хоффенхайм» наверняка без голов не обойдется, прежде всего, из-за веселых гостей – из 30 матчей Бундеслиги они не забивали только в трех, а не пропускали только в одном. Но «обе забьют» рассматривать неинтересно – всего 1.42.

Осталось понять, когда забьет «Хоффенхайм». В первом тайме у него 28 забитых голов, у «Бохума» – 28 пропущенных, во втором – соответственно 25 и 32. Глобального перекоса нет. Но «Хоффенхайм» – шестой в лиге по игре до перерыва.

Гол гостей в первом тайме оценен в 1.88. Гарантии тут, конечно, никакой.

«Монпелье» сыграет лучше «Нанта» во втором тайме

Опять же, нет глобальной разницы на этом отрезке, так что вариант не слишком очевидный. Но проговорим и его – «Монпелье» выиграл девять вторых таймов, а «Нант» – предпоследняя команда по этому показателю в Лиге 1 – проиграл 16.

«Монпелье» с -0.25 во втором тайме идет за 1.88.

И еще один вариант со вторым таймом – в Португалии

«Жил Висенте» принимает «Аруку». Два аргумента в пользу гостей: «Арука» успешно играет на выезде (выиграла шесть матчей из 15), соперник – не так уж хорош дома (всего пять побед), а еще во вторых таймах круче «Аруки» только пять команд, а хуже «Жил Висенте» – только две.

Фора +0.25 на «Аруку» после перерыва котируется за 1.59, а нулевая – за 1.97.

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Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press