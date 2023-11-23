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Овечкин против Макдэвида в НХЛ: «Вашингтон» и «Эдмонтон» забьют во втором периоде, а победят хозяева

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«Вашингтон» против «Эдмонтона» – хорошая ночная вывеска в НХЛ! Несколько вариантов для ставок на эту игру уже готовы.

«Вашингтон» пока идет пятым в таблице Восточной конференции, выиграв десять матчей из 16. «Эдмонтон» – третий с конца на Западе, у него всего пять побед в 18 играх. Что интересного в трендах?

Низ во втором периоде – подходит обеим командам

Обратимся к статистике: ТМ2.5 шайб во втором периоде из последних восьми домашних матчей «Вашингтона» и из десяти всего – не сыграл только однажды. У «Эдмонтона» в семи последних выездах такой тотал также не был пробит лишь один раз.

ТМ2.5 второго периода идет у БЕТСИТИ за 1.49. Можно рискнуть с ТМ1.5 за 2.48.

Или вариант почти против низа – тоже во втором периоде

Есть такая статистика – у «Эдмонтона» «обе забьют» во втором периоде происходит в пяти из последних шести выездных матчей. И уже идет серия из четырех таких матчей всего. У «Вашингтона» она гораздо меньше – только две игры подряд.

Поэтому и коэффициент на «обе забьют» во втором периоде столь высок – 2.10.

Снова вторые периоды – теперь исход в пользу «Вашингтона»

«Эдмонтону» не удается выиграть второй период на выезде в шести подряд играх. Всего в 18 матчах он побеждал на этом отрезке только трижды, но ни разу в прошлых 12 играх.

«Вашингтон» из 16 игр не проиграл второй период в девяти. Статистика не самая грандиозная. Но 1Х во втором периоде идет всего лишь за 1.41. Так что есть вариант поинтереснее – 1.82 на нулевую фору.

Исход всего матча – тоже за команду Овечкина

Дома из последних восьми матчей «Вашингтон» в основное время не проиграл семь. Всего беспроигрышная серия (дома и в гостях) достигает семи игр. А у «Эдмонтона» из последних восьми гостевых игр была только одна победа.

Но опять же – 1Х невыгоден, потому что идет за 1.48. Фора +0.25 на «Вашингтон» – как вариант, хотя и за 1.57. Нулевая предложена за 1.85.

Матч «Вашингтон» – «Эдмонтон» пройдет в пятницу, 24 ноября. Он начнется в 23:00 по московскому времени.

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Фото: AP Photo/Patrick Semansky

1 комментарий

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Джон Мщузавсех
Что за смешные бредни про замечательного Строума? Годы доверия на льду и агентские блатные контракты, вот основа его текущей игры. Голдобин вообще в космос ушел сейчас в КХЛ, а что было бы, если б играл в НХЛ? Тот же Якупов мог спокойно катать свои 30 голешников за сезон, много ли таких сейчас в "самой конкурентной" лиге?
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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