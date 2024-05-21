Финал Лиги Европы: «Аталанта» Миранчука против несокрушимого «Байера»

И секретное оружие бергамасков.

22 мая на стадионе «Авива» в Дублине пройдет первый финал еврокубков в этом сезоне. «Аталанте» предстоит совершить чудо – обыграть неуязвимый «Байер», который бьет всевозможные рекорды и идет за треблом.

«Аталанта» впервые в истории вышла в финал еврокубка

На пути в Дублин «Аталанта» сначала сломила сопротивление «Спортинга», в 1/4 финала сенсационно выбила «Ливерпуль», устроив разгром на «Энфилде», а в полуфинале одолела «Марсель». Всего в этой ЛЕ бергамаски на удивление проиграли лишь раз – «Ливерпулю» в ответной встрече.

Команда пробилась в финал еврокубка впервые в истории – до этого лучшим результатом был полуфинал Кубка обладателей кубков в сезоне-1987/88.

На днях «Аталанта» уже проиграла один финал: отдала Кубок Италии «Ювентусу», хотя до игры котировалась фаворитом. В Серии А у команды все в порядке. Бергамаски гарантировали себе как минимум 5-е место и вернулись в ЛЧ спустя 2 сезона.

Не забываем и про Алексея Миранчука. Россиянин – лучший ассистент «Аталанты» в нынешнем розыгрыше ЛЕ с 4 голевыми передачами. Кстати, Миранчук – 3-й российский футболист в еврокубковом финале после Дмитрия Аленичева и Александра Кержакова.

«Байер» забыл, как проигрывать

Путь «Байера» в Дублин мог закончиться еще в 1/8 финала. Леверкузенцы с невероятным трудом прошли «Карабах» Лунева – помогли уже знаменитые камбэки на последних минутах. В четвертьфинале парни Хаби Алонсо выбили «Вест Хэм», а затем отомстили «Роме» за поражение в прошлогоднем полуфинале.

В последний раз «Байер» добирался до финала еврокубка 22 года назад – в ЛЧ-2001/02 проиграл «Реалу» с Раулем и Зиданом.

В Бундеслиге леверкузенцы оформили чемпионство еще в 29-м туре, но успех не вскружил им головы. Команда не растеряла мотивацию и завершила сезон без единого поражения.

Главный козырь – это, несомненно, атака (16 голов в 5 последних встречах). Надо ли напоминать о том, что «Байер» сейчас на пике, идет за треблом и остановить «неверлузен» может только чудо?

Потери перед финалом

«Аталанте» не помогут защитники Эмиль Хольм и Сеад Колашинац, а также капитан Мартен де Рон, способный закрыть несколько позиций. Нидерландец получил травму бедра в финале Кубка Италии против «Ювентуса». В матче против такого соперника бергамаскам пригодилась бы любая помощь.

«Байер» приедет в Дублин в боевом составе и может рассчитывать на всех своих игроков.

«Байер» уступает в очных встречах

«Аталанта» и «Байер» играли друг с другом дважды – в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/22. В Бергамо соперники устроили перестрелку (3:2), а в ответной игре на «Бай-Арене» все решил единственный мяч Жереми Бога (1:0). Две победы позволили «Аталанте» выйти в четвертьфинал, где бергамаски вылетели от другой немецкой команды – «Лейпцига».

Алексей Миранчук – секретное оружие «Аталанты»

«Аталанта» уже много лет работает с Гасперини, и это хорошо обученная команда: будет интересно бросить им вызов», – сказал Алонсо после выхода в финал ЛЕ.

В словах нет ни опаски, ни волнения, настолько испанец уверен в себе и своих парнях. Уверены в них и букмекеры. Фаворит в этой встрече очевиден.

На победу «Байера» в основное время предлагается коэффициент 1.86, выигрыш «Аталанты» идет за 4.40, ничья за 3.80.

Плохая новость для российских болельщиков: букмекеры редко ошибаются с победителем ЛЕ. Хорошая: клуб с российским футболистом в составе никогда не проигрывал финал еврокубков.

Как же хочется, чтобы такой финал длился как можно дольше! Ничья в основное время за 3.80 – наш выбор.

Ставки на Спортсе

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Фото: IMAGO/Norbert SCHMIDT, Spada/Global Look Press