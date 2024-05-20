Чего ждать в понедельник? «Пари НН» хочет остаться в РПЛ, «Ювентус» без Аллегри в гостях у «Болоньи»

И еще один расстроенный «Арсенал».

В эти выходные завершились сразу 3 чемпионата из топ-5, но футбол продолжается. В РПЛ в самом разгаре борьба за выживание, а в Первой лиге – битва за повышение. Не забываем и про хоккейный ЧМ, где совсем скоро стартует плей-офф.

Тонущий «Пари НН» против немотивированного ЦСКА

«Пари НН» на финише сезона погряз в неудачах. Нижегородцы не выигрывают 8 матчей кряду, а в прошлом туре и вовсе получили мощную оплеуху от «Сочи». Поможет ли им это проснуться в матче с ЦСКА? Армейцы точно не попадут в топ-3, еще и вылетели из Кубка России, поэтому приедут в Нижний Новгород не только немотивированными, но и расстроенными.

С фаворитом в этой встрече все понятно, но «Пари НН» как никогда нужны очки, чтобы отдалиться от зоны вылета и иметь преимущество над конкурентами перед последним туром.

Если нижегородцы не проиграют, сыграет коэффициент 1.57.

Унылая битва за топ-3 в Серии А

Еще пару-тройку лет назад вы бы не задумываясь назвали фаворита в матче «Болонья» – «Ювентус», а сегодня команда Тиаго Мотты планирует обыграть туринцев и отстоять свое место в топ-3.

«Ювентус» к матчу подготовит тренер молодежной команды. Это шанс проявить себя, поэтому наверняка Паоло Монтеро предложит что-нибудь интересное впереди, но сохранит оборонительные принципы Аллегри (мем про конспекты додумайте самостоятельно). Трудно представить, что нас ждет атакующий футбол с кучей голов, да и соперники сыграли вничью со счетом 1:1 в 3 из 4 последних очных встреч в Серии А.

ТМ2.5 голов идет за 1.60.

Плюсовая фора на «Салернитану»

Перемещаемся на юг Италии, где «Салернитана» не против утянуть за собой в Серию В «Верону». Желто-синие опережают зону вылета всего на 2 очка, но потенциальная победа в Салерно, скорее всего, обезопасит команду.

Встречи «Салернитаны» и «Вероны» редко получаются результативными. Матч первого круга не выбился из общего числа и тоже не порадовал обилием голов (0:1). Фаворит очевиден: «Вероне» победа нужнее, но достанется она с большим трудом.

На победу «Салернитаны» с форой (+1.25) предлагается коэффициент 1.55.

«Арсенал» прервет домашнюю серию без поражений

«Арсенал» со скрипом добывает очки на финише сезона, так еще и РФС отказал в выдаче лицензии на участие в РПЛ. Все усилия по завоеванию места в зоне переходных матчей могут пойти прахом. «Акрон» активно сражается за вхождение в лидирующую двойку, поэтому предстоящий матч критически важен.

«Арсенал» не проигрывает дома в 11 играх подряд в Первой лиге, но последние новости наверняка подкосили и без того нестабильную команду. «Акрон» трижды встречался с тульским клубом и ни разу не проиграл.

Победа «Акрона» идет за 3.40.

Финляндия покуражится против Дании

И на десерт – хоккейный ЧМ. Вывеска Финляндия – Дания не выглядит яркой, но стоит заглянуть в турнирную таблицу и вы сразу поймете, почему матч оказался в нашем списке. Финны явно подошли к турниру не в лучшей форме: 2 победы в 5 встречах. Для попадания в плей-офф команде нужна победа над Данией.

С атакой у Финляндии все в порядке. Сборная стабильно забивала даже в проигрышных матчах. Не будет ничего удивительного, если финны забросят минимум 4 шайбы самой пропускающей команде группы А.

ИТБ1 (3.5) идет за 1.72.

Ставки на Спортсе

Чемпионская гонка в РПЛ перед последним туром: «Динамо» – фаворит, титул «Зенита» – 37%

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press