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Бразилия против Аргентины – топ-матч в отбре на ЧМ. Что сотворит Месси, чего ждать, какие расклады?

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Сегодня ночью сборные Бразилии и Аргентины сыграют первый матч между собой в отборе на чемпионат мира 2026. Раздел «Ставки» на Sports.ru разбирает линию и смотрит на историю противостояний.

Матчи Бразилии и Аргентины – букмекерская загадка. За последние пять игр перевес на стороне Бразилии, хотя и официальных матчей за последнее время сыграно не так много. Перевес, хоть и незначительный, за Бразилией – две победы за последние пять матчей, правда даты отпугивают – 2016-й и 19-й годы. 

Что перед матчем?

Месси – психует. В матче с Уругваем хватал за горло Угарте, получал по ногам и испытывал проблемы с подавлением эмоций. Карточки за это аргентинцу не дали.

Уже в послематчевом интервью посоветовал молодым уругвайцам проникнуться уважением к сопернику, по примеру опытных футболистов. «Это нормально для таких матчей – это квалификация, а Уругвай всегда такой. Ничего особенного. Предпочитаю не говорить то, что думаю. Но этим молодым людям, а у них выросло хорошее поколение, нужно учиться уважению у старших, потому что эти матчи всегда были напряженными, но в них было и большое уважение. Им стоит немного поучиться».

Тренер бразильцев Дениз уважение проявляет:

«Игрока масштаба Месси невозможно не опасаться, но мы должны сыграть в свой футбол против одной из лучших команд мира, если не лучшей, сдержать его креативность».

Но и у Бразилии растет суперзвезда – Эндрик. Он уже стал самым юным игроком, дебютировавшим за сборную Бразилии, с 1993 года, когда за национальную команду в возрасте 17 лет, 6 месяцев и 2 дней впервые сыграл Роналдо. Плюс у игрока «Реала» появился технический спонсор, а теперь стало известно, что против Аргентины на Маракане он сыграет в специальной именной модели бутс. Нападающий станет лицом компании, у Эндрика также появится именной бренд в рамках сотрудничества с New Balance, который будет продаваться по доступным ценам – это было условие семьи нападающего, которая хочет, чтобы качественные бутсы были доступны всем.

Пока Неймара нет, будем смотреть за финтами Эндрика.

Что сегодня?

Предсказать фаворитов очень сложно, говорить о форме можно только исходя из выступлений в клубах, но это не про сегодняшний матч. Неймара нет, Месси бузит в последних матчах (но это не влияет на его полезность), но фавориты – хозяева? На Бразилию – 2.53, на ничью – 3.14, на Аргентину – 3.38. 

И это при том, что аргентинцы лидируют в отборочной группе, Бразилия пока только 5-я, но в этом матче дело не только в очках. Да, Бразилия никогда не проигрывала у себя дома матчи отбора к ЧМ (в 64 матчах 51 победа и 13 ничьих), но все равно немного неясен выбор аналитиков.

За пять прошедших туров бразильцы смогли обыграть лишь аутсайдеров – сборные Боливии и Перу. После была ничья с Венесуэлой, за которой последовали поражения от Уругвая и Колумбии. Аргентина в прошлом туре уступила Уругваю, но до того одержала четыре победы – над Эквадором, Боливией, Парагваем и Перу. Аргентинцы лидируют в таблице отбора и опережают ближайшего преследователя на два очка.

В общем, на гол Лео – 2.80.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: Gettyimages.ru/Marcos Brindicci; Martin Sabala/XinHua/Global Look Press

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