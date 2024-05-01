Странная серия «Динамо» и «Спартака» на «ВТБ Арене»: все 8 матчей – и до сих пор без ничьих!

«Динамо» принимало «Спартак» в полуфинале Пути регионов. Это уже восьмой матч на «ВТБ Арене». И продолжается любопытная закономерность.

В этих восьми играх обязательно кто-то побеждал. Ни одного ничейного результата так и не состоялось.

Восемь матчей – ноль ничьих, а еще – 4+2 у Соболева

«Спартак» выиграл пять матчей, «Динамо» – три.

Интересно, что и исход в этих играх не менялся кардинально – как правило, команда доводила матч до победы, если вела в счете. Исключения – два: весной 2021-го и 2024-го «Спартак» обыгрывал «Динамо» по 2:1, уступая по ходу матча.

Еще интереснее, что обе таких победы состоялись при активном участии Соболева во всех четырех голах: забил три, отдал голевую. Соболеву вообще нравится «ВТБ Арена» – него 4+2 за все игры, которые он тут провел в составе «Спартака».

Не сказать, что «Динамо» и «Спартак» часто обходятся без ничьих. Да, она встречается нерегулярно, но почти каждый год. В апреле 2023-го сыграли 3:3, за полтора года до этого – 2:2, осенью 2020-го – 1:1, а прошлым летом до этого – 0:0. Все эти ничьи состоялись на «Лукойл-Арене».

Последняя домашняя для «Динамо» ничья со «Спартаком» была в 2017 году – матч проходил в Химках и завершился 2:2. Спартаковцы тогда легко повели 2:0, но упустили победу.

Тренд, который сложно ухватить

Конечно, ноль ничьих в истории «ВТБ Арены» в матчах между «Динамо» и «Спартаком» – просто стечение обстоятельств, искать какую-то закономерность здесь было бы странно. Но и в ставках она не сыграла бы никакой роли.

Исход, обычно обозначающийся у букмекеров как «12» и означающий победу одной из команд, слишком часто характеризуется низким коэффициентом. Перед игрой на матч «Динамо» – «Спартак» он был 1.28.

В такой одиночной ставке нет вообще никакого смысла – из-за низкого значения и неочевидности исхода. Да и для экспресса здесь нет ничего полезного – слишком рискованно.

Тем не менее, отсутствие ничьих на «ВТБ Арене» в матчах «Динамо» и «Спартака» – любопытный факт. Будь команды разного уровня – в какой-то степени это еще можно было бы объяснить. Но битва примерно равных соперников на этом стадионе неизменно заканчивается чьим-то поражением.

Чаще – динамовским.

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Фото: РИА Новости /Владимир Федоренко