Что изменилось после первых полуфиналов ЛЧ? «Реал» все так же ждут в финале, шансы «ПСЖ» резко упали

В Лиге чемпионов прошли первые полуфинальные матчи, оба состоялись в Германии. Сначала «Бавария» сыграла 2:2 с «Реалом», затем «Боруссия» выиграла 1:0 у «ПСЖ».

Что там с дальнейшими раскладами?

Проход «Реала» оценен так же, как и перед первой игрой

«Реал» был фаворитом противостояния с «Баварией» – на его проход перед первой игрой давали 1.50. Победы добиться не удалось, но в 23 из 24 случаев гостевая ничья в плей-офф в первой игре вела «Реал» к выходу в следующий круг .

Коэффициент на выход в финал почти не поменялся после игры в Мюнхене – теперь 1.48. Как, собственно, и у «Баварии» – было 2.50, стало 2.57. Пока в любом случае в их противостоянии – ничья.

Если перевести в проценты, то вероятность прохода у «Реала» оценивается в 68%, «Баварии» – в 39%.

Матч в Мадриде состоится 8 мая, в среду.

Победа «Реала» в Мюнхене котировалась за 2.75, а в Мадриде – за 1.96. «Бавария» могла выиграть дома за 2.38, а в гостях дают 3.85. Кстати, матч наверняка будет результативным – всего-то 1.60 на ТБ2.5!

Шансы «ПСЖ» резко упали

Букмекеры более оптимистично подходили к шансам на выход в финал у «ПСЖ» – перед первой игрой они котировались за 1.36. Но теперь резко снизились, а коэффициент повысился – сразу до 1.92!

У «Боруссии» было 3.02 на проход перед игрой в Дортмунде. Сейчас уже не так выгодно хватать коэффициент – он составляет 1.84. В общем, процент вероятности выхода «ПСЖ» снизился с 74% до 52%, а у «Боруссии» – взметнулся с 33% до 54%. Вот что делает гол Никласа Фюллькруга.

Матч в Париже запланирован на 7 мая, вторник.

Победа «ПСЖ» в Дортмунде предлагалась за 2.38, а в Париже – за 1.67. У «Боруссии» – соответственно 2.86 и 4.85. Но «ПСЖ» надо выигрывать в два мяча, чтобы не доводить дело до пенальти. Фора -1 на хозяев в Париже идет за 2.11.

А голы очень даже ожидаются – всего 1.66 на ТБ2.5.

Расклад по фаворитам ЛЧ все тот же, а цифры немного отличаются

Как выглядели коэффициенты на победу в ЛЧ перед полуфиналами и как они выглядят сейчас? А как было перед сезоном?

Ответ ниже:

«Реал» чуть укрепился, «Боруссия» подтянулась, а у их соперников чуть выросли коэффициенты. Но главный итог – интриги живы в обоих противостояниях. И у любой из четырех команд хорошие шансы на финал.

Фото: IMAGO/Gladys Chai von der Laage/Global Look Press ; East News /Hesham Elsherif / ANADOLU / Anadolu via AFP

Раздел «Ставки» на Спортсе

Безголевой второй тайм «Боруссии» и «ПСЖ» – странность. Они постоянно забивали и спасали матчи после перерыва

Спорт вместо ТВ – только у букмекеров. Такой эксклюзив на трансляции реален?