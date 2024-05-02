Безголевой второй тайм «Боруссии» и «ПСЖ» – странность. Они постоянно забивали и спасали матчи после перерыва

«Боруссия» принимала «ПСЖ» в первом полуфинале ЛЧ и победила 1:0. Гол от Никласа Фюллькруга влетел в первом тайме, а во втором никто ничего не забил. Удивительно.

Результативные вторые таймы – привычная история для «ПСЖ» и «Боруссии» в ЛЧ

На это можно было обратить внимание в предматчевой статистике: «ПСЖ» из десяти матчей сезона в ЛЧ не забил после перерыва только в одном из них, а «Боруссия» отыграла второй тайм всухую лишь однажды в семи последних играх.

Вторые таймы «ПСЖ» – счастье для его болельщиков. Именно за этот отрезок была обыграна «Боруссия» в группе (2:0), добит «Милан» (два гола из трех), спасена игра с «Ньюкаслом» (пенальти Мбаппе на 90+8), добыта нужная ничья в Дортмунде в группе (1:1), выбит «Реал Сосьедад» (три гола из четырех), уничтожена «Барселона» (пять голов из шести).

Всего парижане забили 19 голов. После перерыва – 15. Не удалось отличиться только в Милане – там и проиграли 1:2.

А как насчет «Боруссии»? У нее статистика выражена не так ярко. В первых трех турах команда вообще не забивала после перерыва, а в следующих семи играх не получилось отличиться только во втором тайме гостевой игры против ПСВ.

Всего у немцев в ЛЧ было 15 мячей, во втором тайме – восемь. Но именно после перерыва «Боруссия» забила важный гол в ворота «Атлетико» в гостях, а затем спасла игру против него дома – это происходило в четвертьфинале.

Перед игрой на голы во втором тайме были симпатичные коэффициенты

Какие были варианты:

● Гол «Боруссии» после перерыва – 1.60, гол «ПСЖ» – 1.51.

● ТБ1.5 голов во втором тайме – 1.68.

● «Обе забьют» во втором тайме – 2.44.

Зная статистику, возможно, кто-то захотел бы рискнуть, даже несмотря на позднюю стадию ЛЧ. Тем более, что правило выездного гола отменено, поэтому пропускать гол дома уже не так дико страшно, как раньше.

Вспоминая моменты в матче «Боруссия» – «ПСЖ», можно сказать, что варианты с голами обеих команд во втором тайме вполне могли пройти. Не так уж много создал «ПСЖ», но была атака с двумя штангами и момент Дембеле, а у «Боруссии» один Фюллькруг мог оформить покер.

Теперь интересно, что из этого выйдет в ответной игре. Расклады по голам на второй тайм матча в Париже выглядят так: мяч «ПСЖ» – 1.43, «Боруссии» – 2.07, ТБ1.5 голов – 1.87, а «обе забьют» – 2.99.

Фото: Bernd Thissen/dpa, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

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