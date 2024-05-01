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Красиво начинаем май – с голов «Боруссии» и «ПСЖ», неожиданности в игре «Динамо» – «Спартак» и мощного тайма Слуцкого

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Сегодня два отличных матча – сначала кубковое дерби в Москве, а затем и Лига чемпионов! Да еще и «Шанхай» Слуцкого – как без него.

«Боруссия» и «ПСЖ» будут забивать

ТБ2.5 идет за 1.49, «обе забьют» – за 1.44. Как-то мало. Что если объединить? «Обе забьют + ТБ2.5» – оценено в 1.73. Уже получше.

«Обе забьют» проходит у «Боруссии» в пяти последних играх, у «ПСЖ» – в шести. У немцев из пяти последних игр ТБ2.5 не было лишь однажды, французы пробивали этот тотал неизменно за тот же отрезок.

«Динамо» и «Спартак» не пробьют или тотал, или «обе забьют»

Они схлестнутся в Пути регионов, проигравший – вылетает. Тот же финт, что и в матче «Боруссии» и «ПСЖ» – «обе забьют + ТБ2.5» – котируется в 1.74. А обратный исход – в 2.04. Может, именно он и ближе?

У «Динамо» «обе забьют» проходит в семи из восьми последних матчей во всех турнирах, как и ТБ2.5. У «Спартака» за такой же отрезок – только в половине игр. С другой стороны, «Спартак» при Владимире Слишковиче сыграл всухую две из четырех игр – и были они против «Зенита» и ЦСКА.

«Динамо» наверняка будет веселым, но если закроется «Спартак», то вариант с коэффициентом 2.04 подходит больше.

«Шанхай» будет успешен до перерыва

«Шанхай Шеньхуа» с Леонидом Слуцким сыграет дома с командой «Цанчжоу Майти Лайонс». «Шанхай» из восьми первых таймов выиграл половину, а «Цанчжоу» проиграл целых пять.

Впрочем, букмекеры особых вариантов не оставляют – за 1.53 котируется победа «Шанхая» в нем, а фора -0.75 – за 1.76.

В Серии В должны быть голы

Спускаемся в итальянскую Серию В. «Кремонезе» уже готовится в плей-офф, а «Пиза» все пытается в него попасть. Есть смелый вариант с голом «Пизы» во втором тайме за 2.11 – она из последних 16 матчей не забивала после перерыва только однажды, а «Кремонезе» в последних семи за этот отрезок лишь раз не пропускал.

Еще вариант – «обе забьют» за 1.76. У «Кремонезе» не получилось отличиться только в девяти играх, у «Пизы» – в пяти.

Напоследок – Кубок Норвегии

Совсем экзотика и, конечно, эти команды нам практически неизвестны. «Ранхейм» примет «Рауфосс», и здесь есть ТБ2.5 за 1.73. Такой тотал пробивался в шести из последних семи игр «Ранхейма», шесть раз он проходил в гостевых матчах «Рауфосса». Но для ставки лучше сначала последить за игрой вживую.

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; Bernd Thissen/Global Look Press

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