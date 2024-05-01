Впереди зарубы ЛЕ/ЛК: «Байер» едет мстить в Рим, «Аталанте» нужен трофей для ЛЧ, «Фио» рвется во второй финал подряд

Ждем Лигу Европы и Лигу конференций завтра – там очень интересные пары. А букмекеры еще и заготовили любопытные расклады.

Лига Европы: в финале ждут «Аталанту» и «Байер», но едва ли все решится в первых матчах

«Марсель» сыграет дома с «Аталантой». Хозяева внезапно забрались очень высоко в еврокубке, хотя все так же страдают в чемпионате – в ЛЧ попасть нереально, в ЛЕ, похоже, тоже, уже и от зоны ЛК есть отставание. Да и как по-другому всего с одной победой в последних шести играх. Хорошо хоть матч не в гостях – на выезде во Франции хуже «Марселя» никто не играет.

«Аталанта» куда более позитивна – вышибла целый «Ливерпуль», а в Серии А идет по потерянным очкам на пятом месте, которое дает право сыграть в ЛЧ на следующий год. В пяти последних играх – три победы. Но ведь можно выиграть ЛЕ – и тогда для квалификации в ЛЧ место в итальянском чемпионате не будет иметь значения.

У «Марселя» травмировано пять футболистов, а еще дисквалифицирован Самуэль Жиго. Эмиль Хольм и Рафаэл Толои не помогут «Аталанте» из-за повреждений, а Исак Хин – из-за бана.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.48 на проход «Аталанты», 2.57 – на итоговый успех «Марселя». В матче во Франции явного фаворита нет – 2.50 на победу французов, 2.78 – итальянцев. По голам пока неясно – на ТМ2.5 есть 1.94, а на ТБ2.5 – 1.90.

«Марсель» подает в среднем 5,23 угловых в Лиге 1 за матч и 5,12 – дома. У «Аталанты» – 5,64 всего, 4,65 – в гостях. Фора +1.5 по угловым на «Аталанту» идет за 1.67.

«Рома» примет «Байер», а в прошлом сезоне она уже вышибала его в полуфинале ЛЕ благодаря всего одному голу (1:0, 0:0). Хозяева бьются в Италии за место в ЛЧ, они лишь однажды уступили за последние десять матчей. Фееричный «Байер» до сих пор не проигрывает – ну, это давно известно. Плюс он не набил 2+ гола только в шести играх Бундеслиги и вообще забивает в каждом матче кроме одного.

А после перерыва команда Хаби Алонсо играет в Германии фантастически – 21 победа из 31 всего, только один проигранный тайм. И пропущено всего 12 голов.

Зеки Челик дисквалифицирован у «Ромы» на игру, у Криса Смоллинга и Ромелу Лукаку – травмы. Борха Иглесиас не поможет «Байеру», под вопросом участие в матче Адама Гложека и Джонатана Та.

Букмекеры видят «Байер» в финале всего за 1.25, а коэффициент на проход «Ромы» – 3.78. В матче фаворит – «Байер», на его победу предлагают коэффициент 2.11, на успех «Ромы» – 3.84. Будет ли много голов? ТМ2.5 идет за 1.90, ТБ2.5 – за 2.11.

«Рома» не настолько хороша во вторых таймах, как «Байер» – только пятый результат в Серии А. Но их проиграно всего восемь. В целом, нулевая фора на «Байер» после перерыва за 1.54 – интересно, хоть и маловато. Есть -0.25 за 1.97.

Лига конференций: второй подряд финал «Фиорентины» против англичан все ближе

В прошлом сезоне «Фиорентина» уступила «Вест Хэму» в решающей игре, сейчас до финала ей надо пройти «Брюгге». «Фио» в Серии А сражается за место в ЛК, позади две подряд победы 2:0 и 5:1. У бельгийцев хорошая серия из семи побед подряд во всех турнирах и борьба за чемпионство.

Букмекеры ждут в финале итальянцев – 1.55 на проход против 2.39 у бельгийцев. Первая игра – во Флоренции, на победу хозяев предлагается коэффициент 1.83, гостей – 4.33.

«Брюгге» забил во всех 12 матчах ЛК, у «Фио» трижды не вышло, особенно в четвертьфиналах с «Викторией», но в остальных играх голы были. 1.88 предлагается на «обе забьют».

«Астон Вилла» сыграет дома с «Олимпиакосом». У англичан в АПЛ борьба за топ-4 – и пока вполне в пользу парней Унаи Эмери, но главные матчи еще впереди. У греков – непростая битва за еврокубки и тоже все решится позже.

Выход в финал ЛК «Виллы» оценен в 1.29, «Оли» – в 3.46. Однозначный фаворит первого матча в Англии – именно «Вилла» с 1.43 на победу. На «Олимпиакос» дают высоченные 7.20.

«Олимпиакос» не идеален в первых таймах в Греции – 15 побед из 33 возможных. «Вилла» по этому показателю третья в АПЛ – 16 побед в 35 играх, и это очень неплохо, учитывая уровень чемпионата. -0.25 на хозяев в первом тайме идет за 1.57, а прямая победа – за 1.91.

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Фото: Gettyimages.ru /Alex Pantling, Alex Grimm, Emilio Andreoli