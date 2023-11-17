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Каким классным будет вечер: Россия неоднократно забьет Кубе, Италия пропустит от Украины, СКА превзойдет ЦСКА до перерыв

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Матчи сборных плюс хоккей – алгоритм все тот же, что и в прошлые дни. Здесь игра России, интригующие встречи квалификации и мощная заруба в КХЛ.

Россия забьет Кубе в первом тайме – и не один раз

У нас есть целый список трендов на сборную России за последний год, когда команда вынуждена играть товарищеские матчи с нетоповыми сборными. Но даже с его помощью подобрать ставку на игру против Кубы дико сложно – уж очень низкие коэффициенты даются на успех. Россия – фаворит с 1.048. На победу Кубы предлагается аж 35.00.

Да, мы знаем, что сборная России редко забивает больше гола и чаще делает это во втором тайме. Но сегодня обратим внимание на эмоциональную составляющую: стадион в Волгограде будет практически заполнен, а наши сыграют со 167-й командой рейтинга ФИФА.

Тотал голов России в первом тайме больше 1.5 предлагается за 2.04. Конечно, вариант рискованный, как и все другие на эту игру. Но хотя бы оправдан окружающей обстановкой и мотивацией футболистов проявить себя в такой атмосфере уже с первых минут.

Словения и Казахстан обойдутся с минимумом желтых карточек

Но здесь тоже есть риск. Напомним, в матче Словения – Казахстан определится финалист Евро: хозяевам хватит ничейного результата, а гостям надо побеждать. Кажется, что матч будет слишком напряженным и нервным.

С другой стороны, ТМ5.5 по желтым карточкам не сыграл только в одном из последних 15 матчей сборной Словении, при этом зашел в последних семи домашних. Схожая история и с Казахстаном – в двух из последних 15 не прошел, да и на выезде был пробит в шести из семи.

ТМ5.5 по желтым карточкам сейчас предлагается за 1.70.

Украина забьет Италии

Еще один решающий матч – Украина против Италии в Леверкузене (украинцам нужна победа для прямого выхода, итальянцам хватит ничьей). В прошлом году Украина не забила в трех матчах из восьми, а в этом – только однажды, когда играла против Англии. В других семи матчах обязательно был гол, в том числе и в ворота Англии, Германии и Италии.

Итальянцы в этом году из девяти игр только две провели всухую – обе против Мальты. Да, были топовые соперники в лице Англии, Испании и Нидерландов, но они также пропускали и в играх против Украины и Северной Македонии.

Гол Украины весит маловато – всего 1.55. Что если взять ТБ0.75 на ее забитый мяч? Коэффициент поинтереснее – 1.80.

Сан-Марино и Финляндия не будут подавать много угловых

Матч пройдет в Сан-Марино и ничего ни для кого решать не будет. А цифры говорят о многом ­– ТМ10.5 по угловым не сыграл только в одном из последних десяти матчей Сан-Марино и прошел в восьми подряд домашних. У финнов из последних 15 игр такой тотал не был пробит лишь дважды.

ТМ10.5 уже слишком низковат. Но есть ТМ10 за 1.63.

СКА может выиграть у ЦСКА в первом периоде

Матч пройдет в Санкт-Петербурге. СКА не проигрывает первый период в шести подряд матчах, а ЦСКА не выигрывает его в восьми. Но коэффициент на непроигрыш СКА первого периода слишком уж мал – 1.32. Как вариант, рискнуть с нулевой форой на СКА за 1.86 до первого перерыва.

Минус в том, что с такой ставкой шансы будут 50 на 50. У СКА восемь побед и девять поражений в первом периоде, у ЦСКА – по 11.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Мечта Казахстана о Евро жива, впереди финальный босс – Словения. Коэффициент на выход начинался с 55.00

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Фото: www.imago-images.de/Global Look Pressrfs.ru

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