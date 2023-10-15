Матч Россия – Кения – против многих трендов: низ не прошел, в первом тайме нетипично много голов, снова ничья на чужом поле

Сборная России провела второй октябрьский матч против команды Кении. Это десятая игра после отстранения. Интересно, сработали ли в ней тренды, которые накопились за предыдущие девять?

Давайте проверим.

Как сложился матч: Россия пропустила много и отыгрывалась почти час

Александр Соболев на восьмой минуте открыл счет, но первый тайм Россия проиграла кенийцам 1:2 – пропустила после двух голевых передач от наших же игроков: на 16-й минуте ошибся Дмитрий Баринов, а через 21 минуту мяч от головы Георгия Джикии отлетел к Чоке – и тот вывел Кению вперед.

Только на 89-й минуте сборная России ушла от поражения – прострел Сильянова замкнул Иван Обляков. Большего добить не удалось – 2:2.

Тренды: не низ, но «обе забьют» и стандартная ничья

В ранних материалах мы выделили несколько.

● Низ не зашел. Из прошлых девяти матчей низовыми были семь. На матч Россия – Кения ТМ2.5 шел за 1.82, а потом снизился до 1.66. Он не прошел – африканцы повели 2:1 уже к 37-й минуте.

● Результативность по таймам не подтвердилась. Она по забитым-пропущенным была такой: 4:1 в первых и 5:5 во вторых. Очевидный перекос на голы после перерыва, но не в этот раз. Напомним, 2:1 в пользу Кении уже в первом тайме. И лишь один гол во втором – от наших.

● Россия до перерыва пропустила больше, чем за все первые таймы вместе взятые. Был пропущен только один гол за девять предыдущих игр. Надо же было такому случиться, что от Кении получили сразу дважды. То есть даже 1.33 на то, что Россия не пропустит до перерыва – не сработали.

● Россия мало забивает, но не в этот раз. За прошлые девять игр наша команда не забивала только дважды, но при этом только в двух матчах сумела отличиться больше одного раза. Сейчас – третий такой матч. Тотал голов (1.5) России шел за 1.95.

● «Обе забьют» чаще играют, чем нет. Раньше – пять раз из девяти, а теперь – шесть из десяти. В матче Россия – Кения такой вариант шел за 2.06, и он сыграл уже на 16-й минуте!

● Ничья на чужом поле – опять! Пять из прошлых девяти игр сборной России закончились вничью. Причем все пять были не на своем поле из семи, которые наши игроки провели вне домашнего стадиона.

● Теперь получается, что из восьми игр вне дома Россия сыграла вничью шесть. На ничейный результат перед игрой давали 3.64. На ничью хотя бы в одном из таймов был коэффициент 1.45 – низковато.

Определенные тенденции по итогам десяти игр после отстранения все равно выстраиваются – чаще низ, чем нет, почти наверняка ничья, если игра не домашняя, во вторых таймах все-таки голов чуть больше, чем в первых. Но забиваем маловато.

Фото: РИА Новости/Михаил Шапаев