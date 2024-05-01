«Боруссия» никогда не проигрывала дома «ПСЖ». Прервется ли серия в первом полуфинальном матче ЛЧ?

Скоро узнаем.

1 мая пройдет первый полуфинальный матч между «Боруссией» и «ПСЖ». Сыграют на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Игра обещает быть яркой и атакующей.

«Боруссия» удивляет в ЛЧ и расстраивает в Бундеслиге

Немногие до начала турнира видели «Боруссию» в полуфинале, особенно когда она попала в «группу смерти», но команда вышла в плей-офф с первого места. В 1/8 финала «шмели» в упорной борьбе прошли ПСВ (1:1; 0:2), а в четвертьфинале в драматичном противостоянии обыграли «Атлетико» (2:1; 2:4). «Боруссия» добралась до стадии 1/2 финала впервые с легендарного сезона-2012/13.

В Бундеслиге парни Эдина Терзича не так успешны: пятая строчка в турнирной таблице и отставание от зоны Лиги чемпионов на пять очков. В прошлом туре «шмели» отлетели от «Лейпцига» в гостях (1:4), а ранее сыграли вничью с непобедимым «Байером»: упустили победу на 90+7 минуте встречи.

В последних 10 матчах дортмундская команда одержала шесть побед, три раза проиграла, один матч сыграла вничью.

«ПСЖ» идет за квадруплом

«ПСЖ» оформил чемпионство в Лиге 1, выиграл Суперкубок Франции и вышел в финал Кубка страны. Банда Луиса Энрике замахнулась на квадрупл, поэтому настрой на полуфинал ЛЧ серьезный. В плей-офф команда Луиса Энрике сначала уверенно прошла «Реал Сосьедад» (2:0, 2:1), а затем сломила сопротивление «Барселоны» (2:3, 4:1).

В последнем туре Лиги 1 «ПСЖ» сыграл вничью с «Гавром» (3:3), а перед этим разгромил в гостях «Лорьян» (4:1).

В последних 10 матчах на счету парижан семь побед, одно поражение, две ничьих. Команда в гостях не проигрывает 15 матчей подряд, и забивает больше 1.5 мячей в последних 10 из 11 выездных встреч.

Потери перед матчем

«Боруссии» из-за травм не помогут Рами Бенсебайни, Себастьян Аллер и Дониэлл Мален. Под вопросом участие Матса Хуммельса. В последней игре защитник получил небольшое повреждение.

У «ПСЖ» травмированы Преснель Кимпембе и Серхио Рико. Оба уже давно не появлялись на поле, их отсутствие не сыграет роли.

Личные встречи

Соперники провели между собой шесть официальных матчей – четыре в Лиге чемпионов и две в Лиге Европы. Два раза выиграл «ПСЖ», одна победа у «Боруссии», три встречи завершились вничью. Разница забитых мячей – 7:4 в пользу парижан.

На групповом этапе текущего розыгрыша «ПСЖ» дома выиграл со счетом 2:0. Матч в Дортмунде завершился вничью – 1:1.

Победит ли «ПСЖ» в гостях?

Букмекеры отдают предпочтение «ПСЖ» – за победу гостей идет за 2.55, выигрыш хозяев дают за 2.80.

В матче ожидаются голы. «Боруссия» забивает и пропускает в пяти матчах подряд, «ПСЖ» – в шести. Ставка на ТБ2.5 сыграет за 1.53, «Обе забьют – Да» – за 1.47.

«Боруссия» никогда не проигрывала дома парижанам. Почему бы не выстоять вновь? Ничья идет за 3.70.

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Напомним, что матч «Боруссия» – «ПСЖ» состоится в среду, 1 мая. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Ставки на Спортсе

«Бавария» перевернула полуфинал ЛЧ за четыре минуты. Верите, что пройдут «Реал»?

Фото: Javier Borrego, Eibner-Pressefoto/Bahho Ka/Global Look Press