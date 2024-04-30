Кузнецов со Свечниковым одной ногой в ¼ финала Кубка Стэнли, уставший Надаль против молодого Лехечки и другие события вторника

Одним футболом сыт не будешь.

«Ставки дня» на связи. Сегодня рассмотрим матчи плей-офф НХЛ, НБА и «Мастерса» в Мадриде. Не забыли и про главное событие вторника: превью к первой полуфинальной встрече «Бавария» – «Реал» написали отдельно.

«Каролина» выйдет в следующий раунд плей-офф НХЛ

Счет в серии 3-1 в пользу «Каролины». «Харрикейнз» могли оказаться в четвертьфинале уже в субботу, если бы не Семен Варламов. Российский голкипер «Айлендерс» совершил 42 сейва и воодушевил команду на победу в овертайме. Однако вряд ли этого вдохновения хватит, чтобы вытащить всю серию.

Пятый матч пройдет в Роли на домашней арене «Каролины». На счету команды 4-матчевая победная серия на своем льду. «Айлендерс» проиграл в трех из четырех выездных встреч в НХЛ. Сдерживать атаку «ураганов» тяжело: ТБ4.5 сыграл в семи из восьми последних матчей.

Однозначно, «Каролина» намерена закончить серию при своих болельщиках. Победа «Харрикейнз» идет за 1.70. Победу команды с ТБ4,5 дают за 2.04.

Ждем сенсацию в ⅛ финала «Мастерса» в Мадриде

В субботу Рафаэль Надаль отбегал два часа с Алексом де Минауром, в понедельник еще три – с Педро Качином. Очевидно, что сейчас 37-летний испанец далек от своей лучшей формы, поэтому против молодого и амбициозного Иржи Лехечки будет сложно. Две сухие победы 31-й ракетки мира над Хамадом Медьедовичем и Тьяго Монтейро показали его высокую готовность к турниру в Мадриде.

Согласно статистике последних матчей, Надаль проиграл 7 из 10 встреч против игроков из ТОП-50. Лехечка же выиграл 9 из 10 последних встреч с левшами. Рафа сыграет при поддержке домашних трибун, однако у испанца было менее суток на восстановление после трехчасового поединка с Качином.

Победа Лехечки идет за 1.90.

«Колорадо» сломит сопротивление «Виннипега»

«Колорадо» в шаге от выхода в следующий раунд плей-офф НХЛ. Команда после провального первого матча без проблем выиграла три встречи подряд, забросив в каждой не менее пяти шайб. Оборона «Виннипега» сломлена, а Коннор Хеллибак не выглядит так же надежно, как в регулярке.

Пятая встреча пройдет на домашнем льду «Виннипега», где команда выиграла пять из шести последних матчей. Тем не менее в серии с «Колорадо» «Джетс» чувствуют себя неуверенно. В последних 11 матчах «Колорадо» сыграл ТБ5.5. Ставка на победу команды с ТБ5,5 сыграет за 3.20. ТБ5,5 идет за 1.56.

«Филадельфия» не справится с давлением и покинет плей-офф НБА

«Филадельфия» по итогам двух домашних матчей не смогла сравнять счёт в серии с «Нью-Йорком». Неожиданная победа в четвертой встрече приблизила «Никс» к выходу в следующий раунд.

«Филадельфия» же, кажется, в третьем матче выдала свой максимум. Изначально в серии не было очевидного фаворита, но итоговый результат четвертой игры расставил все на свои места.

В трех из четырех встреч серии соперники набирали на двоих больше 203 очков. Ставка на победу «Нью-Йорка» с ТБ203,5 сыграет за 2.85. В 14 из 15 предыдущих матчах «Филадельфия» набирала больше 99 очков. ИТБ2 99,5 идет за 1.82.

Фото: eastnews.ru /BRUCE BENNETT, Ryan Sun