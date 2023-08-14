Дзюба отстранен на 2 матча за угрозу «засунуть телефон в одно место» журналисту. Все из-за вопроса про ставку Шалимова на голы форварда

За последние полгода Игорь Шалимов по разному комментировал игру Артема Дзюбы, а в межсезонье вообще предложил ставку на результативность форварда. Броманс эксперта и тренера с игроком дошел до того, что 12 августа нападающий «Локомотива», пропускавший матч 4-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» из-за повреждения, на парковке на территории «РЖД Арены» остался недоволен вопросом журналиста: «Артем, не обидно было слышать от Шалимова слова, что ты забьешь не больше двух [мячей]?»

После семи секунд молчания, когда игрок «Локомотива» продолжал идти к своей машине, корреспондент, снимавший происходящее на камеру телефона, еще раз обратился к Дзюбе по имени. И получил ответ:

– Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе.

Восстановим хронологию событий.

•‎ 4 января, Шалимов о Дзюбе перед переходом в «Локомотив». «Он закончил с футболом, думаю. У него нет шансов выйти на тот уровень игры и зарплаты, который был».

•‎ 25 февраля, после матча со «Спартаком». «Дзюба доказал, что зимой он хорошо поработал индивидуально, он в форме, но задача нападающего это голы, со всем остальным справятся другие».

•‎ 23 мая. «Локомотив» без Дзюбы – это другая команда, Артем – лидер, он может завести».

• ‎17 июля, Игорь Шалимов – гость Youtube-шоу «Это футбол, брат!» и, кажется, снова отправляет Дзюбу в немилость:

«Давайте я сделаю ставку: готов поставить 10 тысяч рублей на то, что Дзюба забьет не больше двух голов с игры. До конца зимы? Нет, вообще в чемпионате. Это не потому, что Дзюба – плохой нападающий. Вот эта тема с Леонидом Викторовичем [Слуцким]… он же в «Рубине» погорел на этой теме. Есть Бог, который нас создал. А есть бог футбольный, который к этому вообще не имеет никакого отношения. Он наказывает именно за эти истории».

Правда, потом Шалимов все-таки уточнил, что срок до зимнего перерыва.

Такое вообще возможно?

Прямо сейчас Дзюба сыграл три матча в РПЛ, у него 1 гол в ворота «Факела», мяч забит с игры, форвард добил головой после попадания в перекладину.

Слова Шалимова «не больше двух голов с игры», превращаем в линию на ТМ 2, правда здесь уже не будет возврата. То есть Дзюбе осталось забить еще один гол с игры в 12 матчах. Все потому что по итогам заседания КДК РФС по случаю с журналистом и угрозами стало известно, что Дзюба дисквалифицирован на два матча условно.

Задача посильная, тем более один из партнеров Артема по команде Лукас Фассон высоко оценил вклад нападающего в игру: «Без Дзюбы испытываем определенные трудности. Он очень сильно помогает команде».

А что по линии на голы Дзюбы в сезоне? Выставлена граница в 10,5 мячей за сезон, при этом аналитики верят в то, что голов будет больше ( коэффициент 1.71 ), на тотал меньше – 2.00

В весенней части РПЛ-2022/23 за 11 игр Артем оформил 8+5 по системе гол+пас. При ходе 1 гол на три игры, Артем, конечно, не пробет тотал 10,5, но чемпионат только начался,поэтому игры, где у Артема может случится дубль (или даже хет-трик), еще будут.

В любом случае, есть ощущение, что уже к осени Игорь Шалимов, потеряет 10 тысяч рублей.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын, Владимир Астапкович