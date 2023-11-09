Алперена Шенгюна все чаще называют новым Йокичем. А так ли это?

Так уж устроено зрительское восприятие, что для того, чтобы считывать даже относительно очевидные паттерны, аудитории необходима сравнительная степень. Ведь всегда легче делать вывод, сверяя новую информацию с уже известными фактами или наглядными примерами. Вероятно, поэтому очевидный скачок в развитии центрового «Рокетс» Алперена Шенгюна на старте этого сезона строится исключительно через нарратив сопоставления его с Николой Йокичем.

Хотя по большому счету те, кто читал преддрафтовые моки двухлетней давности, посвященные турку, помнят не только сравнения с Йокичем (которого он наравне с Дюрэнтом называл в числе любимых) и Домантасом Сабонисом. Они также в курсе, что Шенгюн обожает сериал «Острые козырьки», фанатеет от Гарри Поттера, а в НБА нет-нет, да и подтапливает за «Лейкерс». Иногда.

Сейчас, когда медиа почти единогласно заклеймили его «Бэби Йокичем», все эти частности отошли на второй план, а жаль, ведь турок вполне самодостаточный и не похожий ни на кого игрок. При этом и журналистов с аналитиками понять тоже можно, ведь цифры упорно намекают на общность с сербским жокеем. В смысле, баскетболистом.

Йокич поехал на Матч звезд в своем четвертом сезоне. Шенгюн может сделать это быстрее

9 матчей – не самая серьезная выборка для сопоставления показателей Шенгюна с полноценной статистикой первых сезонов Йокича в лиге. Но определенные, пусть и символические сходства начинают проскакивать уже на стадии сравнения команд, в которых оказались европейские центровые.

«Денвер» середины десятых был каким-то хаотичным собранием людей, в прямом смысле говорящих на разных языках и не имеющих единой цели. Французы Ловернь и Тупан, черногорец Нуркич, итальянец Галлинари, грек Папаниколау, конголезец Мудиай пытались взаимодействовать с Уиллом Бартоном, Гэри Харрисом и Кеннетом Фаридом, чтобы привести свою игру к общему знаменателю. Сделать это удалось только лишь с приходом Джамала Мюррэя и выбором между тем, кого оставить в команде – Нуркича или Йокича. Майк Мэлоун поставил на серба и не прогадал.

«Хьюстон» в последние несколько сезонов напоминал нечто среднее между вытрезвителем и ясельной группой: игроки постоянно дурковали, влипали в нелепые ситуации, а игровая дисциплина была настолько низкой, что тот же Шенгюн уговаривал бывшего тренера Стивена Сайласа быть с ним построже.

«Мы много разговаривали. Просил его: «Заставляйте меня больше работать, пинайте меня, давайте мне дополнительные задания. Я хочу и могу давать этой команде больше. Я не из тех парней, что отлынивают на тренировках. Используйте меня любым образом, я сделаю все, лишь бы команда побеждала», – признавался Шенгюн в турецком подкасте Socrates Dergi этим летом.

И если в «Денвере» для нормализации атмосферы оказалось достаточно привести в порядок ростер, то тут, помимо депортации Кевина Портера-младшего и подписания Фреда Ванвлита, понадобился новый тренер – Име Удока. Во многом благодаря ему подросло не только игровое время Шенгюна (31 минута против 28,9 – в прошлом сезоне), но и изменилась его роль на площадке. Важнее всего, конечно, то, что теперь центровой превратился в фундамент одной из лучших защит сезона (4-я у «Рокетс»), чего раньше за ним и не подозревали, но, естественно, отмечают прогресс в нападении и созидании.

Средние показатели сезона-2022/2023: 14,8 очка (55% реализации с игры, 33% трехочковых), 9 подборов, 3,8 передачи.

Средние показатели сезона-2023/2024: 19 очков (61,6% реализации с игры, 28,6% трехочковых), 8,3 подбора, 6,1 передачи.

С Шенгюном на паркете и без него нынешний «Хьюстон» – абсолютно две разные команды. Кардинальным образом меняются важнейшие метрики. Если турок в составе, то нормализуется игра на обоих концах площадки: атакующий рейтинг (118,7 – 3-й в лиге) и оборонительный (107,3 – 6-й в лиге). Когда его нет, то атака падает до критической отметки (104,3 – 30-е место в лиге), а защита проседает до 16-го места (112,7). То же касается и нетрейтинга. Если Алперен в строю, показатель равен «+11,4» (2-е место в лиге), если нет, то падает до отрицательных величин – «-8,5» (29-место в лиге).

Сейчас «Рокетс» идут на крепкой серии из пяти побед подряд, а Шенгюн показывает цифры, которые даже с учетом незначительной выборки матчей позволяют отдельным болельщикам «Хьюстона» фантазировать о турецком представительстве на Матче звезд. И причина тут не только в Йокиче.

Если «Рокетс» после удачного старта не пустят все на самотек, а сохранят победный темп, то к февралю Шенгюн вполне сможет представить неплохую доказательную базу для поездки в Индиану.

Турок стал лучше выглядеть в посте. Причина – рокировка на позиции разыгрывающего

Иначе и быть не могло. В прошлом сезоне лидером «Рокетс» по результативным передачам был скандалист и дурная голова Кевин Портер-младший. Команда до последнего в него верила, но, хоть он и отдавал 5,7 паса за игру, его влияние кажется однозначно негативным на всю окружающую молодежь. Турецкий центровой в этом хаотичном, бестолковом, лишенным всякого смысла баскетболе выглядел как ботаник, по непонятной причине забредший на студенческую вечеринку.

В этом году Шенгюн отдает 6,1 передачи, и это второй показатель после сбежавшего с морозного севера Фреда Ванвлита (8,4 передачи за игру). Именно ветеран старается чаще грузить Шенгюна в посте, где тот за счет вариативной работы ног и огромного количества обманных движений оказывается эффективнее куда более габаритных игроков. Его средний показатель реализации за одно владение в посте равен 1,36 очка. Это лучше, чем у Энтони Дэвиса (1,31 очка), Николы Йокича (1,15 очка), Джоэла Эмбиида (0,92 очка) и Бэма Адебайо (0,94 очка).

И если уж говорить откровенно, то это свойство Шенгюна, скорее, наоборот отличает его от Йокича. Серб при всей его вариативности под кольцом, все же чаще задействует преимущество в росте и массе. Турок в свою очередь идет в контакт, чтобы найти ту самую точку опоры, которая позволит ему сообразить очередной затейливый пивот. Подобное редкое в наше время мастерство не может не завораживать.

Хотя удивляться тому, откуда растут ноги, не приходится.

Еще одной безусловной выгодой от приобретения Ванвлита стала нормализация игры турецкоподданного на пик-н-роллах. Если раньше взаимодействие основного разыгрывающего с «Элом» проходило через раз, то на данный момент он занимает второе место в лиге по очкам (8), набираемым после двоечек. Впереди – только Джоэл Эмбиид с преимуществом в три сотые (8,3).

Само по себе это достижение никак не делает Шенгюна новым Йокичем, но создает благодатную атмосферу для его прогресса и сравнений уже не столько турка и серба, сколько самих систем двух команд. Ведь под боком у Николы тоже время от времени (к сожалению, не так часто из-за травм) суетится защитник, готовый снабжать его и партнеров передачами. В чемпионский сезон Джамал Мюррэй был вторым после Николы (9,1 передачи в среднем за игру) по количеству ассистов (6,2 в среднем за игру).

Так что в итоге, он новый Йокич или как?

Скорее, нет, чем да, хотя бы потому, что Джокер в «Денвере» – фигура системообразующая. Он главный созидатель и в зависимости от того, как складывается игра, способен как умело дирижировать партнерами, так и самостоятельно приносить пользу, а в большинстве случаев, и то, и другое, и трипл-дабл без излишнего потения. Мы совсем недавно прочитали стопятьсот страниц о том, что с центровым типа Йокича невозможно выиграть титул, поэтому странно это его достижение обесценивать вот так быстро почти сразу после того, как он подтвердил собственную уникальность. Не стоит забывать не только о том, что Йокич гораздо крупнее, а его передачи застолбили за ним место среди самых волшебных игроков всех времен, но и о том, что до 24 лет в лиге вообще не знали, с какой стороны к сербу подойти: его карьерный путь также не имеет аналогов.

Да и обязанности Шенгюна в «Рокетс» расписаны иным образом, по крайней мере, пока это видится именно так.

Ясно, что команде необходимо эксплуатировать снайперские умения непоседливого, но реально талантливого Джейлена Грина, так что Шенгюн не будет набирать в среднем по 29 очков как Йокич, только если Грин совсем отобьется от рук или травмируется.

Главным же на раздаче так и останется Ванвлит, это важно не только с точки зрения созидания, но и назидания. Опытный плеймейкер своими действиями будет направлять темп игры, на практике показывать молодежи, когда надо ускориться, когда наоборот притормозить, как разбивать прессинг при выходе в атаку, а заодно будет главным проводником идей Удоки.

Пока что Шенгюн при всех своих авансах очень умный, старательный, разносторонний, пусть более атлетичный, чем Йокич, но во многом зависимый игрок, роль которого, вполне возможно, будет расширяться со временем. Но о том, что именно так и будет, сейчас говорят не только авторы спортивных колонок и ведущие подкастов, но и сами игроки.

«Должен отдать должное Алперену Шенгюну», – Кевин Дюрэнт – на вопрос о том, за кем он следит из молодых игроков.

«Шенгюн. Он хорош», – Энтони Эдвардс – о центровом «Рокетс».

«Шенгюн. Просто зверь. Игрок с высочайшим баскетбольным IQ. Обожаю наблюдать за его игрой», – Пол Джордж по поводу грядущей смены поколений в НБА.

«Парень очень талантлив. Он умеет пасовать, играть в посте, у него хорошее чувство мяча, и он отлично завершает атаки из-под кольца. Глядя на него, вы можете увидеть совершенно разные движения. Прозвучит странно, но считаю, что им («Рокетс») нужно чаще играть через него. Потому что временами они выглядят чересчур инертно», – Никола Йокич – о том, кого с ним сравнивают чаще остальных.

Нечасто Джокер высказывает столь обстоятельно в отношении игроков других команд. И когда делает это, то знает, о чем говорит. Если Шенгюн и впрямь вырастет в фундаментального исполнителя для системы «Рокетс», вот тогда появятся самые очевидные поводы для сравнения этой пары.

Фото: Gettyimages.ru/Carmen Mandato