Площадки внутрисезонного турнира НБА – не столько кровь из глаз, сколько слезы

О некомпетентности комиссионера.

Время – самая ценная валюта, а первое и главное правило ведения бизнеса гласит: всегда защищайте свои инвестиции. Поэтому было бы непомерным транжирством казнить каждый из тридцати вариантов дизайна паркетов, предназначенных для внутрисезонного турнира. Они ужасны, все вместе и для каждой команды НБА в отдельности.

Для любого из них можно было бы найти отдельное определение. Один назвать чрезмерно вычурным, другой – неоправданно претенциозным, третий – блеклым, но это значило бы свернуть на дорогу, ведущую в никуда – искать художественную ценность и стиль там, где он изначально не предполагался.

Почему?

Да потому, что оформление всех тридцати площадок для внутрисезонного турнира – это один уродливый шаблон. Причем худший из всех возможных. Шаблон небрежного конъюнктурщика .

Редизайн площадок для внутрисезонного турнира – инициатива Сильвера. Комиссионер не хотел шаблонных решений, а потом поразил всех креативом

В апреле, когда лига была более-менее оптимистично настроена в отношении новой инициативы под названием внутрисезонный турнир, перед организаторами встал вопрос идентификации и узнаваемости родившегося продукта.

Нужно было показать потребителю, что им предстоит иметь дело не с обыденными матчами регулярки, а играми, где на кону стоят престиж, слава и деньги. Это только позже выяснится, что под деньгами будет подразумеваться оплата болельщиками услуг офтальмолога после изучения дизайна обновленных площадок. А тогда творческий отдел предлагал пусть и не новаторские, но вполне рабочие, проверенные, а главное, безопасные для здоровья варианты.

Само собой, предполагалось оповещать зрителей о турнире и его правилах во время самих матчей и посредством специальных плашек по ходу телевизионной трансляции. Как и в случае с началом плей-офф, планировалось разработать новый дизайн разминочных комплектов для каждой команды. В эту же категорию попадали специальные патчи на форме и наклейки на площадке, которые пусть и не столь радикально, как сейчас, но недвусмысленно указывали на то, что игра проходит в рамках внутрисезонного турнира.

Вариации различных концепций, основанных на опыте плей-офф и Матчей всех звезд, разрабатывались около двух месяцев и в середине июля были презентованы руководству лиги во главе с комиссионером Адамом Сильвером. Комиссионер периодически отмечал, что шаблонность в данном случае не самый лучший выход, зато по окончании встречи выдал резюме, по своей детализации и концептуальности сопоставимое с корректировками феодального скупердяя из мультика «Золотая антилопа».

« Он говорил: «Нам необходимо что-то еще. Больше, больше – больше и смелее », – рассказывал в интервью ESPN Кристофер Арена, глава отдела НБА по работе с площадками.

Спустя какое-то время сам Сильвер и несколько представителей креативного департамента НБА общими усилиями облекли паркетную мегаломанию комиссионера во что-то конкретное.

«Они говорили: «А что, если мы покрасим всю площадку целиком? А если мы сделаем это для всех тридцати команд, используя один и тот же общий шаблон?». Самым значимым решением было покрасить площадку так, чтобы не было видно паркета. Именно это и должно было создать «Вау эффект», – вспоминал Арена.

К концу июля был выработан окончательный дизайн шаблона: основная часть площадки должна быть однотонной, сопоставимой по цветовой гамме с игровой формой City Edition, а вдоль центральной части площадки располагались широкая линия, напоминающая взлетно-посадочную полосу, а так же изображения кубка в центре и под кольцами.

«Вероятно, мы начали принимать решения позже, чем могли бы. Вся концепция была одним большим знаком вопроса. Мы думали: «Окей, мы знаем, чего хотим, теперь надо понять, как мы собираемся это сделать? Как мы разместим 30 площадок для 30 команд на 29 аренах («Лейкерс» и «Клипперс» – соседи-коммунальщики) и как нам сделать это вовремя? Все это слегка отдавало сумасшествием», – признавался Арена.

Сумасшествие – громкое слово, скорее, устроенная самим же себе паника. Не у всех клубов НБА такой опыт и сноровка в том, что касается умения переобуться.

Например, не так давно «Даллас» из-за технических проблем не успел перестелить паркет к игре против «Клипперс» и вынужден был провести матч внутрисезонного турнира на стандартной домашней площадке.

Время, а точнее – его отсутствие – вообще было сопутствующей проблемой всей этой затеи.

Решения принимались в спешке, без учета технических особенностей некоторых арен. В отношении клубов не было никакой инклюзивности

Лишь к 10 августа лига смогла организовать онлайн-совещание с участием представителей всех клубов, чтобы представить визуальный макет нового оформления. Лига сразу же подчеркнула, что шаблон, по сути, не подлежит обсуждению, и дала командам возможность только частично участвовать в выборе цвета. Никого не интересовало, что часть клубов (в их числе «Бостон», «Лейкерс» «Чикаго») долгие годы играли на каноническом паркете, оставшемся с триумфальных сезонов, и не использовали запасной, альтернативный настил. На повестке не было корректив в дизайн со стороны клубов, предоставления возможности болельщикам озвучить свои пожелания. Все делалось в авральном режиме.

По срокам горели абсолютно все. Лакокрасочные компании, которым срочно нужно было оформлять площадки. Производители паркета, которым поступил огромный заказ, снабженный сжатыми сроками. Особого выбора не было, поскольку паркеты для клубов НБА изготавливают только три компании: Horner Sports Flooring, Robbins Sports Surfaces и Connor Sports. Изготовить одну большую партию для всех и сразу было невозможно: габариты площадок (как и арен) разнились в зависимости от числа сидячих мест, конструкций помещений, не говоря уже о прочих нюансах. «Индиане» и «Финиксу» и вовсе не досталось нового паркета. Они были вынуждены перекрашивать тот, который использовался для матчей женских команд НБА: «Индиана Фивер» и «Финикс Меркьюри».

«Скажу честно, это было похоже на игру в тетрис. Количество непохожих друг на друга деталей растет, и ты в самый последний момент решаешь, как их скомпоновать. Но все говорили: «Ясно. Всем понятно, для чего мы это делаем». Сейчас, когда я вспоминаю об этом периоде, у меня мурашки по коже. Здорово, что все это удалось завершить вовремя», – признал Арена.

Задействовали даже судей. Лиге пришлось организовать консультации с Монти Маккатченом, старшим вице-президентом НБА по развитию и обучению судей, чтобы тот составил список потенциально спорных ситуаций, спровоцированных новой расцветкой паркета. По большей части это касается игры в «краске», где изображение кубка создает помехи для быстрого вынесения корректных судейских решений.

Лучше всех процесс подготовки площадок для внутрисезонного турнира охарактеризовал все тот же Кристофер Арена.

«Уфф, нам просто нужно было сделать так, чтобы эти матчи выделялись из общего числа. Чтобы, переключив канал, вы могли сразу понять, что это что-то другое », – подытожил глава отдела НБА по работе с площадками.

Так и что же это?

Все зависит от того, как вы относитесь к инновациям. Я – за них, даже в случаях, когда они во многом спонтанны.

Но это не тот случай.

Во-первых, лучшие импровизации – те, что четко выверены (особенно, если речь идет о таких масштабах).

Во-вторых, мне невдомек, зачем нужно было отрицать сам принцип индивидуального решения (которое тут, в общем-то, уместно) ради того, чтобы создавать авральную ситуацию и в итоге ограничить себя во всем.

Ведь процесс создания оригинальной площадки – колоссальный потенциал для демонстрации того, насколько близко лига может взаимодействовать с клубами и их болельщиками. Каждый паркет мог стать чем-то эксклюзивным, создающим атмосферу, рассказывающим историю клуба. Вместо этого нам в отдельных случаях приходится искать оранжевый мяч на оранжевом фоне («Никс»), поминутно отводить взгляд, чтобы не ослепнуть от красного («Чикаго»), или пытаться зацепиться глазом за номер определенного игрока любимой команды, утонувшего в кислотной трехсекундной («Пеликанс»).

Если же организаторам претит такой типовой подход, то в таком случае стоило более детально обсудить индивидуальный дизайн с клубами, хотя бы протестировать то, как их прототипы будут выглядеть на экране. А то доходит до того, что из-за яркости паркета программное обеспечение, отвечающее за подсчет статистики, не считывает картинку и не в состоянии предоставить корректные данные . Если это не прокол самой технологичной баскетбольной лиги XXI-го века, то что тогда?

Все просто, это халтура. Не в плане стиля, подбора цветовых решений или исполнения. А в плане организации.

Можно наштопать двадцать пять вариантов новых комплектов форм на все случаи жизни и дни китайского календаря, настрогать 29 паркетов и каждый раскрасить по мотивам известнейшего произведения Малевича. Это не заменит качественного подхода к воплощению любой, зачастую даже самой спорной инициативы. Количество переходит в качество, только когда ты начинаешь с малого и движешься к чему-то большему.

Кто бы что ни говорил, Сильвер принял лигу из рук великого комиссионера – противоречивого, своенравного, жесткого, мстительного, принципиального, имеющего собственное мнение по любому вопросу. Человека, чьи даже самые ультимативные решения впоследствии сыграли на руку НБА (вспомните его дресс-код, который потом превратил прибытие игроков на матч в модное дефиле). Именно благодаря тому, что Дэвид Стерн мыслил нестандартно, он сделал НБА лучшей баскетбольной лигой в мире. Сильвер, в отличие от него, не способен грамотно покрасить паркет по шаблону. Прости, Дэвид, мы все…

Фото: Gettyimages.ru/Ezra Shaw / Staff, Tim Nwachukwu / Staff, C. Morgan Engel / Freier Fotograf, Michael Reaves / Staff; Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press; instagram.com/cparena88