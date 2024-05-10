MVP сезона и лучший игрок НБА в защите нечасто пересекаются в плей-офф. У какой награды преимущество?

Йокич или Гобер?

Индивидуальные награды по итогам регулярного сезона НБА – лишь приятный бонус и яркая ремарка для комментатора в репортаже. В действительности их значимость весьма условна, когда речь заходит о другом виде спорта – плей-офф НБА.

Никола Йокич получил третью статуэтку MVP сезона, а Руди Гобер стал Лучшим обороняющимся игроком НБА, но как показывает текущая серия плей-офф между «Денвером» и «Миннесотой» – это ничего не значит. Фаворит «Денвер» уступил два матча подряд дома, а «Миннесота» держит оборону даже без «Мистера Замка».

Столкновение MVP и DPOY в плей-офф – нечастое дело. Кто же обычно одерживает верх, Самый ценный или Лучший оборонительный? Ведь, как известно, в плей-офф выигрывают за счет защиты… верно?

Сезон: 1982/1983

MVP: Мозес Мэлоун, «Филадельфия» (третья награда)

DPOY: Сидни Монкриф, «Милуоки» (первая)

Стадия: Финал конференции

Победа за: MVP (4-1)

Не зря Джерри Уэст называл Монкрифа одним из своих главных искушений в карьере менеджера. На драфте-1979 назойливый защитник из Арканзаса был единственной альтернативой Мэджику. В итоге «Лейкерс» взяли под 1-м пиком Джонсона и точно не пожалели, но и Монкриф впоследствии показал, что был достоин всех похвал. Сид не просто стал лауреатом первой в истории награды Лучшему обороняющемуся, но и признавался таковым два года подряд, а сезон-1982/83 оказался лучшим в его карьере.

Атакующий защитник «Милуоки» набирал в среднем по 22 очка (самый высокий показатель в карьере), второй раз съездил на Матч звезд, финишировал четвертым в голосовании за титул MVP и без проблем попал в первые пятерки лучших игроков сезона и лучших защищающихся. Победа в Центральном дивизионе позволила «Милуоки» начать плей-офф сразу со второго раунда и сэкономить силы. Тем не менее, даже с учетом такого гандикапа никто не ждал, что «Бакс» всухую вынесут «Бостон». Монкриф был великолепен, во всех четырех матчах против «Кельтов» он набирал не менее 20 очков.

Тем досаднее было попасть в финале конференции на «Филадельфию», закатавшую в асфальт Бродвея «Никс» (4-0). Это была не просто команда с действующим MVP Мозесом Мэлоуном и все еще летающим 32-летним Доктором Джеем (Джулиус Ирвинг замкнул пятерку претендентов на MVP). «Сиксерс» были глубже, габаритнее, массивнее, один только Мэлоун давал по 26 очков и 15 подборов. А под кольцом «Бакс» играл 34-летний и хромающий на обе огромные ноги Боб Ланир (13 очков и 8 подборов). Монкрифу пришлось разрываться между помощью на подборе и игрой в атаке. Это дало результат только в одном матче, но эта поражение «Сиксерс» стало единственным не только от «Бакс», но и во всем плей-офф. В финале «Филадельфия» всухую убрала «Лейкерс» (4-0) и завоевала последнее на сегодня чемпионство, Мэлоун к званию MVP регулярки добавил и MVP финальной серии.

Сезон: 1983/1984

MVP: Лэрри Берд, «Бостон» (первая награда)

DPOY: Сидни Монкриф, «Милуоки» (вторая)

Стадия: Финал конференции

Победа за: MVP (4-1)

Поговорка про месть и температуру ее подачи никогда не волновала Лэрри Берда. Если он проигрывал, то хотел реванша как можно скорее и обиднее для оппонента. В этот раз Лэрри и «Селтикс» пришлось попотеть. Впрочем, как и «Бакс». Для начала обеим командам внезапно пришлось повозиться в первом раунде против «Вашингтона» и «Атланты». Затем «Бакс» встретились с «Нетс», которые сенсационно выбили действующих чемпионов «Сиксерс» (3-2). Серия продлилась до 6 матчей, обе победы «Нетс» взяли сугубо благодаря лидерам – Дэррилу Доукинсу и Майклу Рэю Ричардсону.

«Бостон» провозился с «Никс» все семь матчей, так что у Монкрифа и компании была надежда взять соперника измором. Но для Берда возвращение долгов было делом принципа.

В всей серии против «Милуоки» Лэрри набирал 27 очков, 10 подборов и 6 передач – недостижимый уровень даже для Монкрифа. Если в прошлом розыгрыше он безуспешно пытался помогать своим «большим», то в этом отбивался от чужих «маленьких». Защитники «Селтикс» Деннис Джонсон и Дэнни Эйндж не привередничали в выборе методов, и получилось в четырех случаях из пяти. Поражение 1-4 от «Селтикс» стало анонсом: в последующие три сезона «Бакс» дважды вылетали от «кельтов», которые ежегодно оказывались в финале.

Берд после этого сезона еще дважды подряд защитит звание MVP, а Монкриф будет в топ-3 в голосовании за «Мистера Замка», но больше индивидуальных наград не получит. Награду станут чаще вручать форвардам и центровым.

Сезон: 1990/1991

MVP: Майкл Джордан, «Чикаго» (вторая)

DPOY: Деннис Родман, «Детройт» (вторая)

Стадия: Финал конференции

Победа за: MVP (4-0)

История взаимоотношений Майкла и «Детройта» слишком хорошо известна, чтобы сужать ее до противостояния с одним конкретным баскетболистом, пусть даже таким выдающимся игроком обороны, как Родман. Тем более, что в ежегодных сериях плей-офф между «Буллз» и «Пистонс» персонально против Джордана чаще всего ставили Джо Дюмарса. Но не для того, чтобы он пытался как-то нейтрализовать Майкла, а чтобы загонял его под Лэймбира, Махорна, Салли, того же Родмана.

И именно этими (противо)действиями «Пистонс» создали монстра, которого НБА всеми силами будет пытаться укротить на протяжении последующих десяти лет. Сложно противопоставлять Джордана и Родмана образца 1991-го еще и потому, что оба находились на разных стадиях своей карьеры. Майкл не просто на всех парах стремился к званию лучшего игрока в истории. Он в определенной степени уже миновал одну из своих пиковых стадий: великий сезон-1987/88, по итогам которого он взял и MVP, и DPOY.

Даже с двумя статуэтками Лучшему оборонительному Родман в 1991-м все еще был игроком-инструментом, который только учился влиять на игру. За счет выбора позиции под щитом, чтения игры, самоотдачи и, конечно же, трэштока.

Родман стал лучшим подбирающим в том плей-офф (117 подборов), но, как и весь «Детройт», начисто провалил серию с «Чикаго». В четырех матчах он лишь раз набрал 10 подборов, хотя до этого за весь плей-офф остался без этого лишь однажды. «Буллз» слишком хорошо изучили своих принципиальных соперников, слишком хотели попасть именно на них и выиграть вчистую, чтобы ни у кого не оставалось никаких сомнений, кто возглавит смену поколений в лиге.

Первое чемпионство Джордана обязано было включить в себя победу над «Пистонс», Родманом и остальными «Бэд Бойз».

Сезон: 1995/1996

MVP: Майкл Джордан, «Чикаго» (четвертая)

DPOY: Гэри Пэйтон, «Сиэтл» (первая)

Стадия: Финал

Победа за: MVP (4-2)

Вопрос о том, был ли Пэйтон лучшим из тех кто защищался против Джордана смехотворен сразу по трем причинам. Первая и самая очевидная:

Вторая. «Буллз» победили (4-2), следовательно, все дальнейшие рассуждения подпадают под категорию «маховых движений после драки».

Третье. Показания самого Пэйтона, утверждающего, что итог серии мог быть другим, если бы Джордж Карл доверил ему опеку Майкла с самого начала, а не начиная с четвертого матча серии – чистой воды гипотетические предположения.

Что мы имеем? Три последних матча серии, в двух из которых «Сиэтл» победил при посредственной игре Джордана (22 из 60 с игры). Маловато будет для односложной трактовки, к которой так любит прибегать Пэйтон.

Да, благодаря меньшим габаритам и скорости «Перчатке» удавалось мешать Джордану занимать позицию в случае позиционных розыгрышей. Умение залезать под кожу и провоцировать фолы тоже нельзя оспаривать (7 фолов Джордана в трех первых матчах против 11 – в трех последних). Но все даже самые громкие заявления Пэйтона заглушает смех Джордана и его спокойный вердикт: «У меня не было никаких трудностей с «Перчаткой».

Сезон: 2007/2008

MVP: Кобе Брайант, «Лейкерс» (первая)

DPOY: Кевин Гарнетт, «Бостон» (первая)

Стадия: Финал

Победа за: DPOY (4-2)

Единственная награда MVP в резюме одного из самых популярных и побеждающих спортсменов в истории. Единственная награда Лучшему оборонительному у одного из самых грозных игроков защиты в XXI веке. Странно, но это так.

Размен Кобе на Кей Джи красиво выглядит на бумаге. В особенности для «Лейкерс». Гарнетт был не только лучшим подбирающим своей команды, но и лучшим подбирающим во всем плей-офф (274 подбора). Поэтому одной из важнейших задач для «Лейкерс» было лишение форварда «Селтикс» возможности борьбы под щитом и создание ситуаций, при которых Гарнетт выходил за Брайантом на трехочковую.

Сама по себе подобная смена была локальным успехом команды Фила Джексона. Кобе мог уходить за счет скорости и бросать со средней, стягивать опекунов в проходе и скидывать на дугу, дергать Гарнетта на обманных движениях и запускать трехочковый. Даже если он не попадал, Гарнетт не успевал возвращаться за подбором, и в таких ситуациях осиротивеший бостонский щит чаще всего снимали «озерники» Газоль и Одом.

Гарнетт был терпелив, сосредоточен, исполнителен, но не слишком полезен конкретно против MVP. Куда больше Брайанту доставлял хлопот Тони Аллен. Защитник поспевал протискиваться между Брайантом и заслонами, заставлял Кобе пасовать на партнеров из неудобных ситуаций, когда те не ждали передачи, почти никогда не просил подстраховку, понимая, что тем самым ослабит командную структуру. И это при том, что в финальной серии Аллен отыграл всего три матча. Брайант сам все сказал:

«Тони Аллен – лучший защитник из тех, что играли против меня. С огромным отрывом. Я мог попасть через него десять раз подряд, но в следующей атаке он вновь возникал передо мной – спокойный и невозмутимый. Многие просили подстраховку, кричали «дабл-тим», он всегда старался справиться своими силами. Каждый матч против него я заканчивал с царапинами и ссадинами на руках и плечах. И мне это нравилось. Когда я играл против Тони Аллена то всегда ждал конкурентный, жесткий баскетбол. И он никогда не обманывал мои ожидания», – признавался Брайант.

Гарнетт склеивал командную защиту, добавлял универсальности нападению, а против действующего MVP у «Селтикс» нашлись менее тонкие, но более эффективные инструменты. Победа «Бостона» в 6 матчах и последнее на данный момент чемпионство.

Сезон: 2008/2009

MVP: Леброн Джеймс (первая)

DPOY: Дуайт Ховард (первая)

Стадия: Финал конференции

Победа за: DPOY (4-2)

Леброн не просто отыграл против «Орландо» на уровне MVP, он выдал монструозную серию, набирая на протяжении шести матчей 38 очков, 8 подборов, 8 передач. Но все это не имело никакого значения, поскольку а) кроме него в команде очки практически никто не набирал б) ему самому приходилось работать в защите против Дуайта Ховарда. Второе было вынужденной мерой для всего «Кливленда», поскольку против Дуайта образца 2009-го можно было обороняться только числом. Для «Кэвз» с их суповым набором из 33-летнего Жидрунаса Илгаускаса, 34-летнего Бена Уоллеса, и Андерсона Варежао, казавшегося выше только за счет прически, «Орландо» был худшим раскладом.

Хедо Туркоглу и Рашард Льюис растягивали пространство за счет угрозы трехочковым, оставляя Ховарда под кольцом, а тот компостировал данки или вставал на линию штрафных. Не самая искушенная комбинация, которая с недоукомплектованным «Кливлендом» действовала безотказно. Джеймс мог набирать еще больше очков, а у Ховарда могло и не быть звания «лучшего защищающегося», в той серии это было неважно. Центровой «Мэджик» был в идеальной физической форме, слишком быстр, пластичен и вездесущ. Эта серия решилась не в защите и не в атаке, а задолго до плей-офф, в межсезонье, когда руководство «Кливленда» не сумело собрать сбалансированный состав. Все, что оставалось Леброну, это фолить наравне со всеми и чертыхаться от безысходности (момент на 1:00 наиболее показательный).

Многие ждали в финале дуэли Кобе с Леброном или рематча прошлогоднего финала ЛАЛ против «Бостона», но у Дуайта были другие планы.

Сезон: 2011/2012

MVP: Леброн Джеймс, «Майами» (третья)

DPOY: Тайсон Чендлер, «Нью-Йорк» (первая)

Стадия: Первый раунд

Победа за: MVP (4-1)

Это было странное решение. Тайсон Чендлер получил награду «лучшему защищающемуся», что называется, «на флажке». За его первое место проголосовало 45 человек, в то время как Сержу Ибаке свои голоса отдал 41 человек. Как потом говорили, многих смутило, что в том же году «Лучшим шестым» становился Джеймс Харден, и респонденты посчитали, что две награды для молодых «Тандер» будет многовато.

К тому же в пользу Чендлера говорил 5-й оборонительный рейтинг «Никс», у «Оклахомы» был только 11-й. Но она закончила сезон с лучшим балансом (47-19 против 36-30 у «Никс»). Да и вообще, в целом, закончила лучше – дошла до финала, в отличие от «Никс», которые угомонились уже в первом раунде.

Универсальным успокоительным для обоих стал Леброн и «Хит», переигравшие обе команды с одинаковым счетом 4-1. Чендлер старательно выполнял свои функции рим-протектора, но ими его влияние и ограничивалось. «Никс» сразу же отпустили «Хит» на дистанцию в 3-0, после чего стало ясно, что «джентельменски свип» в данной ситуации будет меньшим из зол. В четвертом матче Мело порадовал «Гарден», набрав 41 очко, но уже в следующем матче «Хит» испепелили гостей на «Американ Эйрлайнс Арене».

Сезон: 2017/2018

MVP: Джеймс Харден, «Хьюстон» (первая)

DPOY: Руди Гобер, «Юта» (первая)

Стадия: Второй раунд

Победа за: MVP (4-1)

Первый титул DPOY для француза и первые упреки в аморфности, резко проявляющиеся у центрового с наступлением плей-офф.

Однако пять матчей против «Хьюстона» Гобер отыграл практически на том же уровне, что и пять матчей против «Финикса» в нынешнем плей-офф. Полный паритет по очкам (13,2), незначительное преимущество по подборам в этом году (11 против 10), зато на протяжении серии с «Рокетс» Гобер в среднем отвешивал по 2,6 блок-шота. Разница – в окружении.

Если сейчас Руди окружает стая цепных волков вроде Рида, Макдэниелса, Андерсона, Никила, которые потрясающе работают на разменах, четко прихватывают в соло и обороняются позиционно так, что Гоберу вообще не приходится вылезать из «краски», то раньше приходилось уповать на Донована Митчелла, Ройса О’Нила и Джея Краудера, из которых лишь последний имел представление о защите.

Особенностью центровых вроде Гобера (Мутомбо, Бена Уоллеса и так далее) всегда была и останется зависимость от окружения. Слаженную командную игру в защите он способен сделать не просто первой в лиге, а исторически элитной. А если его партнерам через каждые пять минут требуется помощь при обороне против пик-н-ролла, и они торопят Руди на подмогу – пиши пропало. У «Юты» было два классных, но абсолютно противоположных по навыкам игрока, но в плей-офф «Джазмены» не играли как единый ансамбль.

Когда команда попала на «Хьюстон», максимизированный под все хотелки Хардена (28 очков, 5 подборов, 7 передач по ходу серии), она просто не нашла, что ответить. Гобер буднично делал свою работу, Митчелл не смог зажечь (19 очков, 4 подбора, 6 передач) и только Джо Инглс докупал из-за дуги (15 очков в среднем по серии). И все. Некое подобие «жизни на троечку». Вылет со счетом 1-4 даже «джентельменским свипом» назвать было нельзя. Наоборот, складывалось впечатление, что это «Юта», по собственной инициативе, решила удалиться по-джентельменски, чтобы никого не обременять.

Сезон: 2023/2024

MVP: Никола Йокич (третья)

DPOY: Руди Гобер (четвертая)

Стадия: Второй раунд плей-офф

Пока впереди: DPOY (2-0)

Пока «Тимбервулвз» играют так, что оценить их можно фразой из песни Высоцкого «водку ты, конечно, пьешь красиво». Тренерский штаб «Тимбервулвз» сделал все, чтобы противостояние Гобера с Йокичем сводилось к моментам, когда изнуренный опекой от других «больших» серб устало ломится под блок-шот француза или пытается отдать пас, который все тот же Гобер перехватывает за счет роста и тайминга. В первом матче у «Миннесоты» львиную долю времени против Джокера играл кто угодно, только не Руди.

Серба как эстафетную палочку передают друг другу Таунс, Рид, Макдэниэлс, а француз играл роль «финального босса», которого Никола уже не в силах пройти. Поэтому когда на второй матч финального босса убрали (Руди отмечал рождение ребенка), «Миннесота» этого и не заметила: Йокич не смог пройти и стартовые препятствия из тяжелых форвардов «Вулвз».

Чтобы победить в такой серии, старому-новому MVP необходимо пойти на то, что он не очень любит. Йокич – гениальный игрок, органически предрасположенный к баскетболу, но ему не хватает эмоций. Чтобы победить молодых, борзых, пышущих энтузиазмом и голодных до пахоты и побед «Волков», с Гобером или без, нужна страсть. Йокич пока что выглядит измотанным и неготовым выискать внутренние резервы. Записать это в заслугу конкретно Гобера не получается.

Но и вычеркивать его из списка тех, благодаря кому «Миннесота» преобразилась кардинальным образом, тем более не получится.

Фото: East News /AP Photo/Rusty Kennedy, Jim Mone; Gettyimages.ru /Stephen Dunn, Matthew Stockman