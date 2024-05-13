Молодая «Оклахома» кайфует от своего первого плей-офф

Лай, танцы, смешные наряды.

Вроде бы неосмотрительно восхвалять «Тандер», когда команда уступает в серии с «Далласом» 1-2. Но, во-первых, отставание еще не критичное, а безукоризненность Кайри в клатче, как и здоровье Луки, не безлимитны. Во-вторых, у «Оклахомы» хватает причин для позитива даже в ситуациях, когда счет на табло не в их пользу.

«Тандер» слишком молоды, чтобы выигрывать прямо здесь и сейчас. И это круто!

Особенно смело об этом можно говорить после выигранной всухую серии с «Пеликанс» и создания достойной оппозиции «Мэверикс» во втором раунде. Средний возраст игроков «Оклахомы» – 24,1 года, сейчас моложе только аутсайдеры «Сперс» (23,5 года), которые закончили сезон с показателями 22-60 и вообще никуда не вышли. А «Тандер» завершили регулярку на первой строчке Западной конференции с третьим нападением и четвертой защитой в лиге, затем стали самой молодой командой в истории, победившей в серии плей-офф.

Лидера «Оклахомы» Шэя Гилджеса-Александра (пусть и не всегда объективно) продолжили причислять к лику MVP, даже когда награду уже вручили Йокичу, а тренера «Тандер» Марка Дэйгнолта заслужено назвали лучшим тренером сезона как коллеги, так и журналисты (они вручают раздельные награды).

Во многом весь этот нарратив и определил чрезмерные ожидания от «Тандер», которые последний раз выходили в плей-офф в 2020-м с совсем другим составом, а не побеждали в серии с 2016-го, когда в команде еще бегали Кевин Дюрэнт и Расселл Уэстбрук.

Но странно так завышать эти ожидания от команды с очень молодыми лидерами. Если что сам, Майкл Джордан в трех первых заходах в плей-офф неизменно вылетал в первом раунде от «Бакс» и «Селтикс» с суммарным счетом 1-9. А затем на ежегодной основе был бит «Детройтом» во втором раунде (1-4) и дважды в Финале конференции (2-4 и 3-4). Майкл не проходил дальше второго раунда пока ему не исполнилось 25 – сейчас это возрастной потолок для игрока стартовой пятерки «Тандер».

Единственной чемпионской командой в истории, средний возврат которой составлял менее 25 лет, все еще остаются сенсационные «Блейзерс»-1977 (24,2 года) в первый сезон после слияния АБА и НБА, когда многие команды приводили свои ростеры в порядок и вообще обвыкались в новых для себя условиях. Называть тот титул «Блейзерс» случайным неправильно, просто вспомним, насколько давно это было – и что с тех пор «Портленд» лишь дважды доходил до финала (1990, 1992), но так и остался при единственном чемпионстве.

Это не значит, что «Тандер» сейчас же следует откупоривать шампанское и довольствоваться уже содеянным, но почему бы не порадоваться промежуточному историческому успеху? Развитие идет в верном направлении. «Тандер» – всего лишь четвертая команда в категории «кому чуть за 24», которая выходит в плей-офф. Их предшественники выглядели весьма достойно.

В 1978-м «Милуоки Бакс» прошли в первом раунде «Финикс» (2-0) и проиграли во втором «Наггетс» (3-4). В 2010 и 2011 «Тандер» проигрывали только будущим чемпионам: в первом раунде «Лейкерс» и в финале Запада «Далласу».

«Это просто дико, что самая молодая команда в истории плей-офф выиграла первые пять матчей подряд. Они топ-5 в атаке и в защите, у них есть финалист на награду MVP и двусторонний «большой» (Холмгрен), который уже скоро будет попадать в символические пятерки сезона», – восторгается «Тандер» аналитик НБА Крис Херринг.

Вместо того, чтобы грустить после локальных неудач в матчах с «Далласом», эти парни прямо на наших глазах устанавливают рекорды юности.

«Оклахома» ужасна на подборах, но это того стоит

Слабая игра «Тандер» на щитах – сознательный выбор. «Тандер» закончили регулярку на 27-м месте по подборам, и это отражают приоритеты команды: легкую пятерку, наличие Холмгрена как основного и единственного игрока под своим кольцом, атакующую схему «Five Out», при которой все пять игроков находятся за пределами трехочковой, темповый баскетбол (команда занимает 7-е место по среднему количеству владений за матч – 99,83).

За все эти блага надо платить, и «Оклахома» считает цену приемлемой. Безусловно, досадно, когда Лука Дончич и Пи Джей Вашингтон постоянно собирают против тебя 10+ подборов. Но если посмотреть на общее количество подборов по итогам трех матчей – 134 против 131 у «Далласа». Внезапно «Тандер» впереди, и это показатель того, что система работает и способна корректировать свои недочеты.

Одна из значительных частей плана «Оклахомы» – стремление форсировать потери лидеров команды, и в серии с «Далласом» это удается (у Луки с Кайри по 10 на брата). Подобная тактика имела успех и в регулярном чемпионате. «Тандер» в среднем набирают 5,3 очков после потерь соперника – лучший результат в лиге. Интересная цифра, особенно если сравнить ее с 3,9 очками – именно столько соперники «Оклахомы» набирают с так называемых «очков второго шанса», иными словами, после подборов в нападении. Отдавая щит, «Тандер» фактически восстанавливают разницу за счет потерь соперника.

Такой размен выгоден благодаря Шэю Гилджес-Александеру, одному из лидеров НБА по перехватам (2 в среднем за игру в регулярке). В серии с «Далласом» показатель снизился до 1,0, зато прибавил Лу Дорт (с 0,9 до 1,7), свой вклад вносят Холмгрен (1,0) и Кейсон Уоллес (1,3).

«Оклахома» – одна из самых здоровых команд регулярки и продолжает оставаться такой в плей-офф

После того как Джейлен Уильямс рухнул на пол в третьей четверти последнего матча и долгое время не мог встать, держась за лодыжку, даже как-то боязно говорить о таком. Но Джейлен вернулся в игру, а «Оклахома» пока держится без травм.

Во многом – благодаря глубине состава и юному возрасту. Каждый из стартеров «Оклахомы» сыграл в регулярке как минимум в 71 матче, ключевые запасные вроде Айзейи Джо, Кейсона Уоллеса и Аарона Уиггинса – не менее 78 игр. В этом сезоне у «Тандер» было лучшее соотношение травмированных игроков к пропущенным матчам (13 игроков и 61 матч). Единственная команда с аналогичными показателями – «Тимбервулвз» (12 игроков и 73 матча), средний показатель пропущенных матчей остальных команд – 200.

Хорошее самочувствие в прошлом не является гарантией аналогичной бодрости в будущем, но хорошо быть самой молодой и самой здоровой командой в столь травматичном плей-офф. Достаточно взглянуть на хромающего и забинтованного как мумия Луку Дончича, который держится из последних сил. Ротация «Тандер» разбита на более ровные минуты, удается сохранять целостность не только игровую, но и физическую. «Тандер» моложе, свежее, глубже.

И над ними не довлеет необходимость победы в этом году.

Долгожданный опыт плей-офф – главная причина для ликования «Оклахомы»

Одна из главных прелестей постсезонки – она срывает маски. Выиграть хотят все, но одни, несмотря на все свои достоинства – пахари, другие могут только выстрадать победу с вечной гримасой боли, третьи проходят дистанцию на опыте с формальными ответами на пресс-конференциях. И так далее.

«Оклахома» нравится своей бесшабашностью и отсутствием оглядки на результат, что для плей-офф вообще-то нонсенс. Здесь принято грызть, царапаться и кусаться, а пацаны из «Тандер» щерятся от удовольствия. И лают наперебой.

А потом заставляют проделывать то же самое корреспондента, который берет у них интервью.

И, кстати, баскетболисты «Тандер» регулярно сбегают с послематчевых флэш-интервью для ESPN и TNT, чтобы целой стаей ворваться в эфир местных телеканалов – показывают уважение журналистам, которые были с ними всегда, даже когда национальные вещатели игнорировали «Оклахому» и не ставили матчи команды в свои сетки.

В то время как игроки остальных команд после победы в первом раунде морщат лоб и с глубокомысленностью Йоды заявляют о том, что «путь длинный и сложный преодолеть предстоит нам», молодежь «Тандер» ликует в раздевалке так, словно им только что вручили приз «Teen Choice Award» от молодежного телеканала.

Если Никола Йокич прибывает на матчи в костюмах идеального кроя, от которых веет хладнокровием киллера, то Джейлен Уильямс всем своим видом показывает, что серьезный настрой он прибережет для игры, а вне ее ему еще хочется побыть подростком-экспериментатором. Только такие могут позволить себе вязанные балаклавы, усыпанные позументами.

Или шлем, напоминающий маску Дарта Вейдера, собранную ярмарочным фокусником из воздушных шариков.

Кому-то подобная расслабленность кажется вредной, именно они с нетерпением ждут вылета «Тандер», чтобы произнести сакраментальное «я же говорил».

Но когда «Оклахоме» резвиться, если не сейчас? Ведь сколько до этого сезона было разговоров о том, что «Тандер» тратят прайм Шэя Гилджес-Александера впустую, успокаивая защитника очередной пачкой выменянных пиков? Как все болельщики сокрушались, когда стало ясно, что Холмгрен пропустит свой дебютный сезон? И как вскоре удивлялись тому, что Джейлен Уильямс оказался не просто качественной рабочей лошадкой, а многофункциональным как швейцарский нож игроком?

В НБА долго ждали, когда в «Тандер» наконец смогут сложить этот пазл, показать нам то, что все эти годы выглядело многообещающе исключительно на бумаге. И вот – мы видим это. А игроки еще и чувствуют. Поэтому они не могут и не должны скрывать эмоций, радости и ликования от окончания затянувшейся перестройки, хотя (кроме Шэя, Лу Дорта и опытного резервиста Кенрика Уильямса) даже не присутствовали при ее запуске.

После этого плей-офф «Тандер» уже будут другой командой, с иными целями, ожиданиями и запросами от руководства и болельщиков. Как говорил Костик из «Покровских ворот»: «Cпокойствие. Молодость – это мгновение. Вы не успеете оглянуться, как я изменюсь. И не в лучшую сторону. Каким рассудительным я буду. Каким умеренным стану я». Мы еще увидим рассудительных и прагматичных «Тандер».

А сейчас лучшее – это наблюдать за тем, как они кайфуют от своей игры. И радоваться за этих щенят.

Фото: Gettyimages /Joshua Gateley, Jamie Squire / Staff; youtube.com/House of Highlights