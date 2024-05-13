У «Никс» – целая армия селебрити-фанов. Мы определили самых преданных

Спайк Ли, конечно, в первом ряду.

При всем изобилии известных лиц, затмевающих фотовспышки папарацци внутри «Мэдисон Сквер Гардена», вычислить действительно преданных фанатов «Нью-Йорк Никс» не так уж просто. На каждых «Beastie Boys» приходится по десятку рэперов-однодневок, которые в качестве аргумента привязанности к «Никс» могут предъявить разве что Нью-Йорк как место рождения. Подобное отношение прокатило, если бы у «Никс» не было именитых фанатов, которые задали высокие стандарты истинного селебрити-болельщика «Никербокеров».

Спайк Ли

«Человек-фан-сектор», чья безграничная страсть к «Никс» часто имела самые противоречивые последствия. После конфронтации с Реджи Миллером фанаты «Нью-Йорка» пеняли знаменитому режиссеру за то, что именно его неугомонная реакция «разожгла» снайпера «Пэйсерс», выдавшего один из самых памятных эпизодов в насыщенной истории противостояния двух команд.

Кстати, об этом ему сообщали не только болельщики.

«Реджи Миллер – твоя вина. 55 очков Майкла – твоя вина. 61 очко от меня – твоя вина», – подначивал Кобе режиссера, с которым они вместе работали над документалкой «Кобе за работой».

Спайк критиковал владельца Джеймса Долана так искусно и беспощадно, что его отказывались пускать на трибуны «Гардена», а сам кинематографист божился, что ноги его больше не будет на матчах «Никс». И это самая естественная и характерная реакция чистокровного, породистого фаната, готового делать самые бездумные заявления, лишь бы обратить внимание на проблемы любимой команды.

Конечно же, слова Спайка и принципиальность Долана вскоре растворились как рафинад в чифире; «Никс» не могли лишиться главного болельщика, а тот не мыслил жизни без команды жизни. На каком-то этапе его фанатичная преданность «Никс» достигла отметки, после которой стала ассоциироваться с пародией на саму себя. Но даже в новом, слегка клоунском амплуа Спайк находит способы восславлять «Никс».

Крис Рок

Живой пример того, что не обязательно козырять происхождением, чтобы беззаветно любить «Никс». Один из классиков стэндапа родился в Южной Каролине, но карьеру начал строить в Нью-Йорке, здесь добился первых значимых успехов, когда стал постоянным участником комедийных скетчей Saturday Night Live. Рок обожает баскетбол и с готовностью участвует во всех активностях, связанных с игрой, будь то озвучка ролика для заставки плей-офф НБА или лаконичное интро для любимых «Никс».

Он так часто бывает на матчах НБА, что регулярно становится участником памятных мемов.

Крис рассуждать о любимой команде в спортивных ток-шоу, а также достаточно популярен и предвзят, чтобы рекрутировать звезд первой величины.

«Все, что за пределами оказания услуг сексуальности характера – я готов. Потому что я уже на грани. Я на протяжении 10-12 лет сидел и смотрел на Кларенсов Уэзерспунов и Нэйтов Робинсонов. Это было жестко. По-моему клуб до сих пор платит Пенни Хардуэю, Алану Хьюстону, и даже Лэрри Джонсон еще на зарплате. Поэтому если у «Никс» не хватит денег для подписания Леброна и понадобится помощь, они могут смело звонить мне. Я готов сделать практически что угодно, лишь бы этот парень переехал в «Гарден», – слова Рока из 2010-го, когда Джеймс выбирал, куда приткнуть свои таланты.

Джерри Сайнфилд

Творчество комика отцентровано вокруг происходящего в Нью-Йорке. Главный труд его жизни – культовый для Америки комедийный сериал «Сайнфилд», в котором настойчиво воспевается «лучший город Земли» во всех его проявлениях. Спорт не исключение.

Сайнфилд и Ли – примеры болельщиков-долгожителей, которые не изменяют своим пристрастиям. Когда-то их творчество было приметой своего времени, а они оба бравировали своей любовью к «Никс» в ироничных рекламных роликах.

Сейчас их авторский почерк недостаточно прогрессивен для современности. Спайк снимает в меру качественные, но не такие смелые фильмы, а Джерри шуткует для незамысловатых комедий на Netflix. Горькая правда жизни только добавляет им вистов как болельщикам «Никс». Они ходили на матчи команды, когда их карьеры были в зените, и продолжают это делать сейчас, когда их воспринимают скорее как патриархов, нежели как авторов современной культуры. Сайнфилд и Ли были с «Никс» в горе и радости, как и «Никс» с ними. И остаются до сих пор.

Алиша Киз

Разбавим мужскую компанию. Крутой нрав девушки полностью соответствует ценностям Нью-Йорка. Иначе и быть не могло, ведь Киз родилась в районе пол названием «Адская кухня». Это сейчас многократную победительницу премии «Грэмми» называют дивой и музой, а в юности певица и пианистка гоняла в баскетбол на уличных площадках.

«Я бывала в «Ракер Парке», и не раз. Это действительно особенное место, где можно увидеть другую сторону баскетбола и, как следствие, другого типа таланты. Глядя на них, ты понимаешь – может быть, он никогда не попадет в НБА, но это не умаляет его достоинств. Его игра хороша по-своему, и именно здесь, на улице, есть шанс его оценить.

«Ракер» классное место, и раскрученное. Но не стоит думать, что Нью-Йорк – это только «Ракер» или «Дайкман». Я чаще всего играла на «Поло Граунд» и «Вашингтон Сквер Парк», и там всегда была куча народа. Я была снайпером, как Стеф Карри. Его рекорд по количеству точных трехочковых, установленный в «Гардене» – мое главное баскетбольное впечатление. Я была там и видела это собственными глазами. Нью-Йорк научил меня ценить баскетбольную культуру и признавать истинные таланты. Поэтому, даже если «Никс» проигрывают, я готова отдать должное сопернику, если он действительно хорош», – разоткровенничалась Киз в интервью.

Алиша – частый гость на матчах, ходит всей семьей с детьми и супругом – музыкальным продюсером Swizz Beatz.

«Что касается баскетбола – она главная. Она следит за трансферами, знает, какая команда за одно межсезонья могла превратиться из аутсайдера в команду уровня плей-офф. Понятно, что «Гарден» битком, когда приезжают «Лейкерс», «Селтикс» или «Нетс», но она запросто может сказать – сегодня мы идем на матч против «Сакраменто», и это оказывается крутая игра. Она разбирается, говорю вам», – признается супруг, который и сам не чужой для «Никс» человек.

Само собой, с такой баскетбольной родословной Киз постоянно попадает на прямые включения с матчей, судачит о баскетболе на ток-шоу, а ее песни не смолкают под сводами «Гардена».

Чак Ди

Говорим (или читаем?) рэп – подразумеваем Нью-Йорк, говорим Нью-Йорк – подразумеваем рэп. И в такой географической плоскости довольно часто подразумеваем конкретно Public Enemy – основоположников политизированного, протестного рэпа. В своей дискографии группа, не терпящая творческих компромиссов, сделала исключение лишь для баскетбола: «Public Enemy» записали отдельный альбом для фильма Спайка Ли «Его игра».

Одна из причин – давняя дружба со Спайком Ли и сходство болельщицких предпочтений. Фронтмен группы Чак Ди болеет за «Никс» с 1967-го.

«Мне было 12, когда мы взяли последний трофей, но я не из тех, кто брюзжит о том, что раньше было лучше. Я готов ждать, ценить даже самые редкие победы и радоваться любым мелочам», – признается Чак.

Музыкант действительно пристально следит за любимой командой, о чем свидетельствует хотя бы то, что он готов разбирать комбинации с участием Дьюса Макбрайда – важного, но далеко не самого раскрученного игрока «Никс».

Несмотря на возраст, музыканта стабильно приглашают в различные подкасты, где он не только повторяет заученные фразы о своей любви к «Никс», но и демонстрирует выдающуюся память, подмечая моменты стародавних матчей и сравнивая с нынешними. В этом году у него хватает работы, ведь «Никс» уверенно движутся в сторону финала конференции.

Джон Стюарт

Может показаться, что Джон далеко не самый знаменитый из преданных поклонников «Никс». По крайне мере, в мировом масштабе. Но на то он и Нью-Йорк, который существует как отдельная вселенная со своими звездами и созвездиями. Архетип Стюарта великолепно отражает ценности «Большого яблока». Урожденный Джон Стюарт Лейбовитц – из той категории людей, которые, даже когда шутят, говорят о серьезном.

Стюарт начинал как комик, но в нем быстро разглядели талант ведущего и интервьюера, благодаря чему он стал ведущим вечернего шоу на канале Comedy Central. Попутно он снимался в фильмах, сериалах и писал книги, где в сатирической манере обнажал пороки общества и политического строя США. По мере того как росла его популярность, рос и его социальный вес. Из обычного комика он стал заметным политическим обозревателем, двукратным ведущим «Оскара», обладателем двух премий «Грэмми» и 22-х телевизионных премий «Эмми».

«Сенсационная новость заключается в том, что «Никс» будут отстоем до конца моей жизни», – важное сообщение от Джона Стюарта.

Реакция Стюарта на победный бросок Тайриза Макси в 5-м матче моментально попала в золотой фонд баскетбольных мемов.

«Респектую Макси… но, черт… я становлюсь стар для подобного дерьма»

Судя по тому, что «Никс» все-таки вытянули непростую серию с «Филли», парни решили поберечь здоровье одного из символов города.

Бен Стиллер

Комедийный жанр в Нью-Йорке в силу культурных традиций и намоленных стэнд-ап площадок – это нечто большее, чем просто развлекательное направление. Это не только способ выйти из народа, но и, добившись успеха, остаться его частью. Стиллер долго воспринимался как сугубо комедийный артист, но время шло и трэш-комедии типа «Шоссе в ад» или «Кое-что о Мэри», начали сменяться более вдумчивыми «Гринбергом» и «Тайной жизнью Уолтера Митти». Постепенно актер, сценарист и режиссер, чьим первым достижением был «приз MTV за лучшую драку», удостоился награды BAFTA имени Чарли Чаплина.

По мере перехода из одной ипостаси в другую менялось многое – внешний вид, привычки, выбор ролей, отношение мэйнстрима, но не любовь самого Стиллера к «Никс». Бен регулярно посещает не только матчи «Никс», но и профильные баскетбольные подкасты, где с одинаковой обстоятельностью обсуждает игру и эволюцию медийной культуры. И с еще большим энтузиазмом выслушивает истории из раздевалки любимой команды в подкасте Джейлена Брансона и Джоша Харта.

Стиллер обожает «Никс» и благодарен команде даже в самые тяжелые времена.

«Я родитель, который пытается воспитать болельщика «Никс». Моему сыну – 14, а он за всю жизнь видел, от силы, три победы. Согласитесь, нелегко привить ему любовь к такой команде. Но я воспринимаю это как вызов. Своей хреновой игрой «Никс» испытывают меня. Могу ли я быть хорошим отцом, могу ли быть достаточно убедителен для того, чтобы сын стал болеть за «Никс»? Это тест, которому они меня подвергают, и я благодарен за эту проверку», – признавался когда-то Стиллер. Сейчас воспитывать детей на играх «Никс» стало проще.

Не у каждой команды найдутся такие – не только звездные – терпеливые и понимающие болельщики.

Вуди Аллен

«Манхэттен», «Бродвей Дэнни Роуз», «Загадочное убийство в Манхэттене», «Пули над Бродвеем», «Нью-Йоркские истории», «Дождливый день в Нью-Йорке».

Главным героем произведений Аллена всегда был городской невротик, человек, страдающий среди толпы людей, и вместе с тем не мыслящий себя вне нее. Вечная рефлексия на фоне броуновского движения Нью-Йорка – узнаваемый, мастерский почерк маленького человека с большим носом и в очках. Таким же Аллен предстает и в реальной жизни, на самой главной сцене «Города пороков» – «Мэдисон Сквер Гарден». Камеры выхватывали его, когда он пытался затеряться в толпе, начиная с 90-х.

Но Аллен, как и его герои, стеснялся, и поэтому выказывал свою любовь к «Никс» более приемлемыми для себя способами. Писал «Заметки болельщика об Эрле Монро» для журнала «Sport» и заставлял героев своих фильмов каламбурить и отказываться от выгодных карьерных решений, только бы успеть посмотреть игру «Никс» по ТВ.

Аллен, пожалуй, самый незаметный и трогательный болельщик «Никс», но не менее звездный и преданный, чем любой из этого списка. Просто он показывает свою любовь иначе.

Адам Сэндлер

Любовь Сэндлера к спорту слишком всеобъемлюща, чтобы причислять его к болельщикам одной команды. Но, во-первых, он родился в Бруклине. И, во-вторых, даже переехав в юном возрасте в Новую Англию, он не польстился на успехи «Селтикс», а остался верен «Никс». О чем, правда, впоследствии неоднократно жалел в присущей ему саркастичной манере. Импульсивная натура Сэндлера-болельщика и игрока столь переменчива, что он может злиться, даже когда «Никс» выигрывают. Он слишком дотошен, осведомлен и разборчив в баскетболе, чтобы обмануться случайным успехом.

И все же Сэндлер не был бы самим собой, если бы в его пропитанном спортом творчестве не было пересечений с «Никс». Например, роль Кевина Гарнетта в фильме «Неограненные алмазы» изначально была закреплена за форвардом «Никс» Амаре Стаудмайером. Следующим вариантом на роль был Кобе Брайант, сюжет с его участием должен был вертеться вокруг реального матча, когда Кобе набрал 61 очко в «Гардене».

Еще одно доказательство болельщицких пристрастий Сэндлера – обязательный рекрутинг звезд. Увидев раз, сложно забыть, как Сэндлер в образе солиста оперы зазывал в «Никс» Дюрэнта и Кайри.

Одному из этой парочки точно стоит переслушать эту оперетку. Классика.

Говард Стерн

Неоднозначный персонаж, чья одержимость «Никс» настолько велика, что Стерн готов проявлять агрессию, лишь бы баскетбольное сообщество заметило и признало его. Узнать этого господина не так просто, поскольку знаменит он в большей степени голосом, а не лицом. Стерн – скандальный радиоведущий, чья вызывающая манера поведения в эфире некогда произвела революцию. Задолго до появления интернета и подкастов Стерн начал приглашать в эфир порноактрис, обсуждать острые социальные темы и провоцировать всех, кого коробил сам факт его существования.

Современность ощутимо бортанула Стерна. Откровенная тематика, которая раньше была изюминкой его программы, перекочевала в соцсети, а жанр радиовещания существенно сбавил обороты. Стерн не сдавался, стал приглашать в эфир более статусных гостей от Оксаны Федоровой до Джо Байдена. И все же ему хотелось большего. Он стал чаще появляться на публике, в том числе, на матчах любимых «Никс».

Только вот незадача – игроки понятия не имели, кто за кудрявый очкарик тянется «отбить им пять» и размашисто жестикулирует. Стерну пришлось поддерживать реноме скандалиста – и он начал обвинять игроков в расизме и неуважении. Естественно, не без иронии и в эфире своего радиошоу.

«Никс» были очень добры ко мне, они посадили меня на передние ряды, прямо рядом с площадкой. Цены на эти места иногда достигают почти 7 тысяч долларов. Я сидел рядом с Крисом Роком и Трейси Морганом. И я обратил внимание, как игроки подходят к ним, по-братски приветствуют и все такое. И мне стало досадно.

Почему они не приветствуют меня. Я рос в Айленд-Тауне. Это черный район. Я вполне узнаваемый человек. Слава очень важна для меня. Игроки должны знать, кто я такой. Но я был проигнорирован. Мне бы хотелось думать, что это расизм, а не персональное отношение. Мне было бы легче. Было бы круто, если бы это было неуважение к белому человеку, а не что-то вроде «а, этот Говард Стерн, он такой засранец», – выдал Стерн в эфире.

В действительности эта глупейшая ситуация подчеркивает одну очень важную деталь. «Никс» с их аурой «Гардена» – действительно особенная организация.

Мало быть просто знаменитым, чтобы приобщиться к числу знаменитых болельщиков «Никс».

Нужно быть тем, кто будет выказывать лояльность на протяжении долгих лет, любить команду вне зависимости от счета на табло и своего социального статуса. Только так можно стать настоящим селебрити-фаном «Нью-Йорк Никс».

«Никс» вечно лажают, но не теряют сверхпопулярности. Во многом благодаря доминированию в массовой культуре

Почему Мэдисон-Сквер-Гарден называют «Меккой баскетбола»

Фото: Gettyimages.ru /Sarah Stier, Elsa, Christopher Pasatieri, James Devaney