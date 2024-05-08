Как Гранта Хилла занесло в клип Nickelback с рэперами, моделями Playboy и Уэйном Гретцки?

Джимми Батлер такими песнями пытает одноклубников.

Поговорим о высоком и приобщимся к великому. В определенных кругах – где-то между шестым и седьмым кругом ада – группа Nickelback считается культовой. Исключительность канадского вокально-инструментального ансамбля – его участники снискали себе славу самой высмеиваемой группы людей с гитарами наперевес, даже не прилагая для этого особых усилий. Все, что им потребовалось – исполнять песни и впоследствии безуспешно пытаться припарковать на территории рок-музыки. Мэйнстрим же охотно принял ребят с ухоженными волосами из рекламы Head & Shoulders и такой же аккуратно причесанной гитарной музыкой.

Nickelback не вели себя и не выглядели как рок-музыканты, не играли рок в любой даже самой экзотической из его форм, в одинаковой степени не пытались сеять хаос или разумное, доброе, вечное, а также полностью оправдывали свое название. «Take your nickel back» – выражение, призывающее забрать грошовую сдачу (nickel – пятицентовая монета), а его производное «to play a nickelback» – играть на сдачу или мелочевку. С соответствующим качеством исполнения, разумеется. Но именно покорная неприхотливость канадцев, которая так раздражала не только рокеров, в итоге и стала их визитной карточкой.

Отсутствие ярко выраженного стиля сделало их звучание одинаково приемлемым хоть для саундтрека к фильму «Человек-паук», хоть для выступления на стадионе, хоть для фонового плейлиста торгового центра в Хамовниках. У – одновременно оказалось Унынием и Универсализмом. Гимном последнему и стал клип на песню «Rockstar», видеоряд которого усеян популярными личностями. И спортсменами в том числе.

Песню спасает ирония, а клип – модели Playboy и немножечко Грант Хилл

В надрывном треке парни воспевают желание каждого человека стать рок-звездой. Но то, что желание это целиком соткано из клише вроде длинных светлых волос и роскошных апартаментов делает песню одновременно ироничной и непритязательной.

Nickelback стремились именно к этому, что подтверждает клип. В нем знаменитости чередуются с обычными людьми, одинаково проговаривающими желание уже наконец-то стать этой чертовой рок-звездой. Узнаваемых лиц в клипе хватает, пусть не все из них – звезды, и далеко не все – рок. Немногие исключения – Джин Симмонс из KISS и бородач Билли Гиббонс из гротеск-трио ZZ Top, введенного в Зал славы рок-н-ролла. Гиббонс даже принимал участие в записи песни.

Правда, куда приятнее смотреть не на бородача с бутафорскими черепами, а на популярных в 2000-е моделей Playboy Бриджет Маркуард, Холли Мэдисон и Кендру Уилкинсон, участвовавших в как-бы-реалити-шоу Girls Next Door про жизнь в особняке Playboy.

Каждая в силу своих талантов отыгрывала определенный архетип. Например, Уилкинсон была эдакой спортивной девчонкой, что впоследствии вылилось в неудачный брак с ресивером «Филадельфии Иглз» Хэнком Баскеттом. Его в клипе нет, зато есть действительно знаковые фигуры из мира спорта.

За немногочисленную агрессию в клипе отвечает член Зала славы UFC боец Чак Лидделл. На момент съемок видео он выиграл семь боев подряд и был действующим чемпионом UFC в полутяжелом весе. Позже Лидделл мелькал в кинофильмах сомнительного качества, владел несколькими барами, обвинялся в домашнем насилии и участвовал в «Танцах со звездами».

Появление в кадре следующего спортсмена отчасти связано с тем, что к Nickelback лояльно относятся поклонники кантри. Тот же Джимми Батлер, например, не скрывает, что пытает одноклубников по «Хит», ставя в раздевалке треки канадцев.

Да и сам знает слова той же «Rockstar» наизусть.

Кантри – один из самых популярных жанров в Америке. И аудитория этого музыкального стиля очень сильно пересекается с аудиторией кольцевых автогонок NASCAR. Фамилия Эрнхардт настолько плотно укоренилась в истории этих гонок, что уже не сосчитаешь, сколько поколений насчитывает эта спортивная династия. В клипе Nickelback о своем желании обрести звездный статус напевает Дейл Эрнхардт-младший – двукратный победитель Nationwide Series и член Зала славы NASCAR.

Мимолетное появление гонщика впоследствии сопровождалось каскадом шуток. Год премьеры клипа был последним для Дейла в составе Dale Earnhardt Inc, команды, основанной Дейлом-старшим. Следующий сезон он начал уже в команде Hendrick Motorsport, первые годы в новой команде складывались неудачно, и причины этого искали, конечно же, в участии в клипе Nickelback.

Можно было бы провести параллели с Грантом Хиллом, для которого 2007-й стал последним в составе «Орландо». Возможно, «Финикс Санс» впечатлились позитивным настроем форварда в клипе настолько, что подписали Гранта в первый же день рынка свободных агентов. В клипе Хилл подписывает баскетбольный мяч со словами, что хотел бы раздавать автографы, взамен получая бесплатный завтрак в фешенебельных ресторанах. Видимо, в «Финиксе» расценили эти слова как готовность играть «за еду», поэтому и не стали тянуть с контрактом.

«Санс» были не единственной командой из Аризоны, косвенно причастной к клипу

В кадре легко заметить и резвящегося Уэйна Гретцки. Труднее понять, откуда такая безудержная радость. С 2005-го по 2009-й великий канадский хоккеист трудился на посту главного тренера «Финикс Койотис»; за это время клуб наиграл на результат 143-161, ни разу не вышел в плей-офф и, в конце концов, разорился, после чего Гретцки вынужден был уйти. На менеджерской карьере Гретцки появление в клипе Nickelback точно не сказалось благотворно.

Так откуда же в клипе взялся Грант Хилл?

Дела семейные – чего не сделаешь ради любимой. Вот уже 25 лет как Грант и Тамия Хилл живут в счастливом браке. Но супруга баскетболиста еще с их первой встречи (которая состоялась в рамках свидания вслепую) не ограничивалась обязанностями домохозяйки и жены знаменитости. Тамия пять раз номинировалась на премию Грэмми, выступала с такими мэтрами, как Куинси Джонз, Глэдис Найт, Чака Хан, Барри Уайт, в ее дискографии 7 альбомов, а также несметное количество работ в качестве продюсера.

И она, как Гретцки и Nickelback, родом из Канады.

И она работала на одной студии с Nickelback.

«Я никогда не слышал о Nickelback до того, как меня пригласили участвовать в клипе. Я подумал: «Эмм, окей, они канадцы, и моя жена канадка. Моя жена занимается звукозаписью. Наверное, это как-то связано». Кажется, у них был один и тот же менеджмент или что-то в этом роде. Короче, меня попросили поучаствовать в этом. Мое появление там вообще не имело никакого смысла, и я не могу сказать, что участие в клипе Nickelback было в списке моих сокровенных желаний, но… эй, никто же не пострадал», – рассказал Хилл в интервью подкасту The Full 48.

Тамия оценила дебют супруга, после чего решила сэкономить на гонораре актерам в своем минималистичном клипе «Beautiful Surprise» 2012 года. Хилл блистательно врывается в действие на 3:18 в творении хронометражом 3:37.

Умная и милосердная женщина. Побудь Хилл в кадре ее клипа чуть подольше – и, возможно, в том году Жану Дюжардену не достался бы Оскар за лучшую мужскую роль.

Фото: East News /AP Photo/Gerry Broome; Gettyimages.ru /Ethan Miller, Jamie McCarthy