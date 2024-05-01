👋🤔 Араухо пора продавать? Три эпизода, которые ставят под сомнение класс уругвайского защитника

Рональд Араухо - главное разочарование сезона.

Защитник каталонцев заработал репутацию крайне надежного игрока, но в этом году решил исправить эту «незадачу».

Давайте вспомним три эпизода, которые долго не смогут забыть фанаты «Барсы» и Илкай Гюндоган.

1) Араухо привозит пенальти в класико.

В матче Суперкубка Испании Араухо странно сфолил на Винисиусе, позволив бразильцу забить третий мяч «Реала».

Бразилец оформил хет-трик уже в первом тайме, а «Барса» снова оказалась в положении, когда ей нужно отыгрывать два мяча. Араухо ещё успел и удалиться во втором тайме.

2) Удаление в матче с «ПСЖ».

Самый болезненный эпизод.

Красная карточка Рональда в ответном матче с «ПСЖ», возможно, стала ключевой причиной вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов.

3) Араухо и пенальти против «Валенсии».

Критика Гюндогана не возымела должного влияния на уругвайца. В матче с «Валенсией» Араухо снова ошибся в похожей ситуацией, позволив сопернику выйти вперёд.

Пора продавать?