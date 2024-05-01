👋🤔 Араухо пора продавать? Три эпизода, которые ставят под сомнение класс уругвайского защитника
Рональд Араухо - главное разочарование сезона.
Защитник каталонцев заработал репутацию крайне надежного игрока, но в этом году решил исправить эту «незадачу».
Давайте вспомним три эпизода, которые долго не смогут забыть фанаты «Барсы» и Илкай Гюндоган.
1) Араухо привозит пенальти в класико.
В матче Суперкубка Испании Араухо странно сфолил на Винисиусе, позволив бразильцу забить третий мяч «Реала».
Бразилец оформил хет-трик уже в первом тайме, а «Барса» снова оказалась в положении, когда ей нужно отыгрывать два мяча. Араухо ещё успел и удалиться во втором тайме.
2) Удаление в матче с «ПСЖ».
Самый болезненный эпизод.
Красная карточка Рональда в ответном матче с «ПСЖ», возможно, стала ключевой причиной вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов.
3) Араухо и пенальти против «Валенсии».
Критика Гюндогана не возымела должного влияния на уругвайца. В матче с «Валенсией» Араухо снова ошибся в похожей ситуацией, позволив сопернику выйти вперёд.
Пора продавать?
Если честно главная проблема - это физическая форма. Игроков банально загоняли так как они не готовы к таким нагрузкам. Отсюда и ошибки под конец сезона
Один из самых переоцененных защитников сегодня, наряду с Кимом и Упамекано
Допустим, ОК, продали Араухо. Кто играть будет пару ЦЗ? Кунде, который лучше себя проявляет на фланге, а в центре ошибается не меньше Рональда версии этого сезона? Может Кристенсен, который постоянно, как не травмирован, так играет полуздоровым, имея хроническое воспаление ахилла из-за чего не то, что 90 минут, а и 60 не может отыграть, его Хави постоянно на 1 тайм выпускает. Или может Кубарси в 16 лет готов отпахать на топ-уровне хотя бы матчей 40 за сезон? Ну-ну. Кто там остался? Постоянно травмирующийся ветеран Иньиго, или зелёный Файе, который поражает всех пока что только в дубле, не дебютировав даже за первую команду? Про Риада, которого ещё выкупить обратно надо, или балласт в лице Лангле и Эрика Гарсию вообще молчу.
Ошибки у Араухо есть, есть над чем работать, но продать его сейчас -- это просто развалить защиту команды и тогда можно забыть о трофеях в ближайшее время.
Вместе проведут работу над ошибками и в следующем сезоне с надежным опорником забетонируют оборонные ряды Барселоны.
А уйдёт практически точно Алонсо и возможно Мартинес..