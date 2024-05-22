«Барса» продлила контракт с еще одним выпускником «Ла Масии». Сыграл всего 9 матчей, но отдал 3 ассиста

«Барселона» продлила соглашение с 17-летним Эктором Фортом, сообщает Relevo.

Действующий контракт защитника рассчитан до лета следующего года, новый – до июня 2029-го. Сумма отступных в размере 6 млн евро будет увеличена в связи с растущим интересом к игроку.

Официальное объявление будет сделано в ближайшие дни.

Форт официально дебютировал за первую команду всего полгода назад, в декабре 2023-го. С тех пор Эктор провел девять матчей за «Барсу» и даже оформил три результативные передачи.