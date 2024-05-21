🤯 Араухо может уйти из «Барсы» - на уругвайца появился реальный претендент. У вас 0 шансов угадать - кто 😶

«Астон Вилла» хочет подписать Рональда Араухо этим летом, сообщает Diario Sport.

Клуб Премьер-лиги готов пойти на всё ради трансфера уругвайца. Ранее сообщалось, что «Вилла» решится на сделку только в случае попадания в Лигу чемпионов.

В трансфере заинтересован лично Унаи Эмери - испанский тренер восхищается Араухо и попросил руководство сделать всё для его подписания.

Эмери и спортивный директор «Виллы» вживую смотрели на игру Рональда в матче «Барселона» - «Валенсия».

«Астон Вилла» готова заплатить за игрока €80 млн.

Араухо не торопится подписывать новый контракт с «Барсой», желая получить прибавку в зарплате. Потенциальное увольнение Хави может склонить игрока к уходу из клуба.