🤯 Араухо может уйти из «Барсы» - на уругвайца появился реальный претендент. У вас 0 шансов угадать - кто 😶
«Астон Вилла» хочет подписать Рональда Араухо этим летом, сообщает Diario Sport.
Клуб Премьер-лиги готов пойти на всё ради трансфера уругвайца. Ранее сообщалось, что «Вилла» решится на сделку только в случае попадания в Лигу чемпионов.
В трансфере заинтересован лично Унаи Эмери - испанский тренер восхищается Араухо и попросил руководство сделать всё для его подписания.
Эмери и спортивный директор «Виллы» вживую смотрели на игру Рональда в матче «Барселона» - «Валенсия».
«Астон Вилла» готова заплатить за игрока €80 млн.
Араухо не торопится подписывать новый контракт с «Барсой», желая получить прибавку в зарплате. Потенциальное увольнение Хави может склонить игрока к уходу из клуба.
Но это конечно же дичь от диареи спорт))) 🤣👍🏻