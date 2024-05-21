Алексия Путельяс остается в «Барселоне» до 2026 года 💙❤️

Капитан женской команды «Барселоны» Алексия Путельяс продлила контракт с клубом еще на два сезона – до 2026 года.

Двукратная обладательница Золотого Мяча Алексия всегда хотела продолжать выступать за «Барселону» и завоевывать титулы с командой. После нескольких месяцев переговоров, когда все детали были учтены, состоялось подписание нового соглашения.

Алексия уже победила с командой в Ла Лиге, Кубке Королевы и Суперкубке, а сейчас хочет завершить сезон на высокой ноте, выиграв и финал Лиги чемпионов. Матч с «Лионом» состоится 25 мая. Для Алексии этот кубок может стать третьим – в финале 2021 года она в составе «Барсы» победила «Челси», а в 2023 – «Вольфсбург».