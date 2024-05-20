Сразу шесть игроков «Барселоны» могли провести последний матч за клуб. Вот их фамилии

В заключительном матче сезона-2023/24 Ла Лиги «Барселона» стильно обыграла «Райо Вальекано» − 3:0. Для некоторых игроков «блауграны» эта игра могла быть последней в футболке клуба.

По данным Mundo Deportivo, целых шесть игроков «Барселоны», возможно, сыграли свой последний домашний матч. Среди них Жоау Феликс, Жоау Канселу, Рафинья Диас, Маркос Алонсо, Рональд Араухо и Витор Роке.

Оба Жоау находятся в аренде, и решение о том, станут ли они постоянными игроками, еще не принято. Витор Роке, по слухам, должен уйти ради получения игровой практики.

Сообщается, что «Барса» за большие деньги готова продать Араухо и Рафинью. Это планируется сделать для того, чтобы улучшить финансовое положение клуба и пополнить летний трансферный бюджет.