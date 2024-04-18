Хави и Лапорта обсудят будущее тренера после класико

Еще в январе Хави объявил, что покинет «Барселону» после окончания сезона, однако клуб пытается убедить его остаться.

Mundo Deportivo сообщает, что Жоан Лапорта хочет от главного тренера полной ясности относительно своих планов, поэтому назначил встречу с 44-летним специалистом после Класико в воскресенье.

Там президент попросит Хави сообщить ему об окончательном решении, поскольку он не хочет больше ждать.

Преемником Хави Лапорта видит Рафу Маркеса, возглавляющего «Барселону Б».