Фермин - самый результативный полузащитник «Барсы» в этом сезоне🔝

Возможно, некоторые болельщики недооценивают Фермина Лопеса, но игрок заслужил похвалу, забив 8 голов в 37 играх после блестящего удара головой в ворота «Валенсии».

«Трудно представить, что я забил 8 голов за первую команду», - сказал Фермин после игры.

«Я много работал, чтобы попасть сюда. Благодарю тренера и команду за доверие. Надеюсь, что и дальше буду играть в том же духе», — добавил испанец.

Только четыре игрока забили больше голов, чем Ферран, в этом сезоне — Рафинья (9), Жоау Феликс (10), Ферран Торрес (11) и Роберт Левандовски (23).

Это показывает, что Фермин провел замечательный первый полный сезон в «Барсе». К сожалению, он омрачен проблемами, с которыми клуб столкнулся в этом сезоне, в том числе с поражением в Ла Лиге и Лиге чемпионов.