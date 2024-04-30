Красная карточка «Барселоны» в матче с «Валенсией» осталась незамеченной: эпидемия продолжается

Знаете ли вы, что «Барселона» получила красную карточку во время матча с «Валенсией», который завершился со счетом 4:2 в понедельник вечером?

Судья показал прямую красную карточку тренеру по физподготовке «Барселоны» Андресу Мартину Гарси, когда он проверял VAR на предмет возможной красной карточки вратарю «Валенсии» Мамардашвили.

В протоколе судья отметил: «Находясь на лестнице, ведущей на игровое поле, он громко обратился ко мне со следующими словами: «Жаль, что вам приходится использовать VAR, чтобы увидеть такое нарушение».

Красная карточка Гарси продолжает эпидемию красных карточек «Барселоны» - это уже 14-я красная карточка, которую Хави или член его команды получили в этом сезоне.

Один только Хави был трижды удален и получил 13 желтых карточек за несогласие и жалобы на арбитров.