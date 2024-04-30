«Барселона» готова рассмотреть предложения по семи игрокам. Некоторые фамилии могут удивить

Последствия диких трат.

По словам Феррана Мартинеса из Mundo Deportivo, «Барселона» готова рассмотреть предложения по Алехандро Бальде, Жюлю Кунде, Ориолю Ромеу, Френки де Йонгу, Феррану Торреса, Рафинье и Витору Роке.

В случае с Бальде и Кунде обоих могут отпустить только в том случае, если за них предложат огромные деньги. Де Йонг станет кандидатом на уход, если не ответит на предложение «Барсы» по контракту. Что касается Роке, то его могут отпустить в аренду ради получения практики.

По слухам, «Барселоне» нужно до 1 июля собрать определенную сумму, чтобы сбалансировать бухгалтерию и иметь возможность делать крупные трансферы. Таким образом, не исключается продажа таких игроков, как Бальде, Кунде и Де Йонг.