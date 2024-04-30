🚫 «Гол «Барсы» забит из офсайда. Возможно, на другом стадионе это было бы нарушением». Тренер «Валенсии» намекнул на недобросовестность судьи 🤨

Главный тренер «Валенсии» усомнился в легальности победного гола «Барсы».

«Возможно, что гол «Барсы» был забит из офсайда? Нет, он ЗАБИТ из офсайда.

Фермин находится вне игры. Другой вопрос заключается в том, считает ли судья, что он мешает игре.

Может быть, это было бы нарушением на каком-то другом поле или в какой-то другой игре», - заявил Рубен Бараха.

Фермин не касался мяча после удара Роберта Левандовски, но сделал шаг к нему, который, теоретически, может влиять на эпизод. Тем не менее судья не изменил свое первоначальное решение после просмотра VAR.

Напомним, «Барселона» обыграла «Валенсию» со счётом 4:2.