🚫 «Гол «Барсы» забит из офсайда. Возможно, на другом стадионе это было бы нарушением». Тренер «Валенсии» намекнул на недобросовестность судьи 🤨
Главный тренер «Валенсии» усомнился в легальности победного гола «Барсы».
«Возможно, что гол «Барсы» был забит из офсайда? Нет, он ЗАБИТ из офсайда.
Фермин находится вне игры. Другой вопрос заключается в том, считает ли судья, что он мешает игре.
Может быть, это было бы нарушением на каком-то другом поле или в какой-то другой игре», - заявил Рубен Бараха.
Фермин не касался мяча после удара Роберта Левандовски, но сделал шаг к нему, который, теоретически, может влиять на эпизод. Тем не менее судья не изменил свое первоначальное решение после просмотра VAR.
Напомним, «Барселона» обыграла «Валенсию» со счётом 4:2.