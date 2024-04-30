Левандовски раскрыл настоящую причину, почему у него были проблемы в начале сезона

Роберт Левандовски сделал свой первый хет-трик в Ла Лиге за «Барселону» в победе над «Валенсией» со счетом 4:2. При этом он завершил серию из четырех игр, в которых не забивал.

«У меня были физические проблемы в первой половине сезона, с самого начала подготовки», — объяснил Левандовски Bild.

«В 2024 году дела пошли лучше. Я играл хорошо, иногда в другой роли, например, в роли ложной девятки: я мог отдавать голевые передачи и помогать формировать игру», — добавил польский нападающий.