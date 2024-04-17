«Футбол нанес мне тяжелый удар». Араухо впервые прокомментировал вчерашнее удаление

Вчерашний ответный четвертьфинальный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» (1:4) перевернуло необязательное удаление Рональда Араухо. К 29-й минуте, когда защитник схватил убегающего Барколя, каталонцы вели 1:0.

Илкай Гюндоган не осудил одноклубника, но прямо сказал, что в данном случае лучше было бы пропустить гол, чем играть час в меньшинстве.

Только сегодня Араухо набрался сил и написал небольшой пост в социальной сети X (экс-Твиттер).

«Футбол, который дарил мне столько радости, теперь наносит мне тяжелый удар. Я благодарю всех, кто безоговорочно поддерживает меня, моих товарищей по команде, которые оставили на поле все, что могли, и болельщиков, которые верили в эту команду до самого конца. Мне очень жаль, что я не смог подарить им эту радость 🙏🏾 Мы попробуем еще раз, Força Barça, ara i sempre! 🔴🔵🦍»