«Уйти из «Барселоны» для меня не проблема». Левандовски откровенно поговорил с немецким изданием

«Уход из «Барселоны» для меня точно не вопрос. Покинуть клуб летом − не проблема», − заявил Роберт Левандовски в интервью Bild.

«Я снова чувствую себя хорошо физически. В первой половине сезона у меня были проблемы с физическим состоянием, с самого начала предсезонки. В 2024 году все наладилось. Я провел хорошие матчи, иногда в другой роли, в качестве ложной девятки. Я мог отдавать передачи и помогать строить игру».

«Пока я буду чувствовать себя так же хорошо, как сейчас, и замечать на тренировках, что никто меня не обгоняет, я хочу продолжать играть. На сегодня я говорю, что останусь здесь еще как минимум на два года», − заключил поляк.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может расстаться с 35-летним футболистом уже этим летом. Действующее соглашение Левандовского с «блауграной» истекает в 2026 году. В договоре есть опция на еще один сезон.

В этом сезоне нападающий забил 20 голов и отдал девять результативных передач в 43 матчах во всех турнирах.