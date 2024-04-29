📸🎥 «Монжуик» подтопило прямо перед матчем с «Валенсией». В Барселоне – ливень и сильный ветер
В рамках 33-го тура Ла Лиги в гости к «Барселоне» заглянет «Валенсия». Командам придется играть в непростых условиях: на столицу Каталонии обрушились ливень и сильный ветер.
Журналисты отмечают, что дождь в Барселоне идет весь день. К вечеру в городе поднялся ветер.
К счастью, дренаж на стадионе «блауграны» справляется хорошо. Игра состоится.
Проблемы есть только у журналистов. Из-за сильных порывов ветра вода попадает в кабинки для прессы. Сотрудники стадиона пытаются привести комментаторские позиции в порядок, но вода вновь попадает в кабинки.
Погодные условия делают практически невозможной работу прессы на матче «Барсы» и «Валенсии», отмечают репортеры Mundo Deportivo. Журналисты Catalunya Ràdio показали, как выглядят их подтопленные места на арене «блауграны».
Mundo Deportivo отмечает, что, возможно, в матче с «Валенсией» «Барса» покажет свой худший результат по посещаемости в сезоне. Пока антирекорд принадлежит игре с «Альмерией» в 19-м туре Ла Лиги. Ту встречу посетили 34 471 зритель.
Самые стойкие фанаты «Барсы» на стадион все же прибыли. Болельщики утеплились, вооружились дождевиками и пришли поддержать любимый клуб.
Как думаете, погода скажется на результате встречи?