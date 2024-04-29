📸 Грубейшая ошибка Тер Стегена привела к голу «Валенсии». Немец крайне неудачно сыграл ногами

Матч 33-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Валенсией» состоялся вопреки суровым погодным условиям.

Казалось, стихия благоволит хозяевам поля. Уже на 22-й минуте «блауграна» вышла вперед, счет открыл Фермин Лопес. Но вскоре все пошло не по плану команды Хави.

Через пять минут после гола Лопеса Тер Стеген совершил грубую ошибку. Сперва провалилась оборона «Барсы», защитники упустили Дуро, который вышел один на один с голкипером каталонцев. Немец попытался вынести мяч, но снаряд попал точно в грудь нападающему «Валенсии».

Араухо тщетно пытался догнать Дуро. Испанец сравнял счет, забив в пустые ворота. А Тер Стеген был подавлен.

Хави тоже не выглядел счастливым.

На 37-й минуте Араухо в своей штрафной подкатом срубил игрока «Валенсии».

В ворота «Барсы» был назначен пенальти, который реализовал Пепелу.

Ошибались и футболисты «Валенсии». В концовке первого тайма за фол на Ламине Ямале прямую красную перед собой увидел Мамардашвили.

Какой прогноз на второй тайм?