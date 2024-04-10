Жоан Лапорта: «Я бы не променял никого из наших парней ни на одного из игроков «ПСЖ»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на несколько вопросов журналистов перед первым четвертьфинальным матчем с «ПСЖ».

«Мы верим в свои силы. Мы рады, что с нами наши парни, я бы не променял их ни на одного из игроков «ПСЖ», - заявил президент.

«Мы много лет не могли выйти в полуфинал Лиги чемпионов, поэтому сейчас очень взволнованы перед предстоящим матчем. Нужно постараться выйти и в следующий этап».

Лапорта рассказал и о настроении команды перед предстоящим матчем.

«Я вижу, что футболисты в порядке, мотивированы, сосредоточены и сплочены. Они поддерживают Хави и его штаб. Мы верим в них, потому что видим, что они сами в себя верят».