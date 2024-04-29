Хави не сомневается в Де Йонге. Игрок хочет остаться, но решение за «Барселоной»

В последнее время много инсайдов об уходе Френки де Йонга из «Барселоны», но Хави категорически против продажи голландца.

«Для меня де Йонг - ключевой игрок. Ничего не изменилось, он очень важен для меня», - сказал Хави.

«Ему не везет с травмами. У него было три травмы лодыжки, которые повлияли на сезон. Но его уровень игры всегда был отличным, я считаю Френки важнейшим игроком», - подчеркнул Хави.

Де Йонг может больше не сыграть за «Барсу» в этом сезоне, повредив лодыжку во время класико.

Сообщается, что «Барсе» придется продать игрока, прежде чем она сможет купить кого-то. Однако де Йонг подтвердил желание продолжить карьеру в «Барсе». Решение остается за руководством.