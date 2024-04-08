Сын Роналдиньо на день стал оператором молодежки «Барсы». Как так вышло?

«Барса» U-19 со счетом 1:0 обыграла «Сабадель». Все 90 минут матча на камеру снимал сын Роналдиньо – Жоау Мендес.

Мендес должен был сыграть в этом матче, но был исключен из состава по тактическим причинам, сообщает Diario Sport.

В молодежке «Барсы» существует негласное правило: для съемки матчей выбирается один игрок, не попавший в состав команды. Позже запись игры используется тренерами для тактического анализа. Таким образом парни помогают тренерскому штабу и глубже погружаются в работу клуба.

Жоау присоединился к «блаугране» в июле 2023 года. Он провел 7 матчей за команду, три встречи Мендес начал в стартовом составе. Суммарно он отыграл за «Барсу» U-19 263 минуты.