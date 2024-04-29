«В клубе знают мою позицию». Хави хочет, чтобы Роберто остался в «Барсе»

Хави открыто заявил, что он категорически против, чтобы «Барселона» расставалась с капитаном Серджи Роберто.

«Я хочу, чтобы Серджи Роберто продлил контракт, чтобы он остался. Это зависит от него. В клубе знают мою позицию по отношению к Серджи», — сказал Хави журналистам.

Тренер «Барсы» добавил: «Он еще может помочь нам, он делает это с тех пор, как мы пришли в команду. Я надеюсь, что он сможет остаться».

В этом сезоне Роберто страдает от травм, на данный момент он провел всего 19 матчей, но на его счету больше голов (3), чем у Педри (2).